2019-08-15T15:39:39+03:00
Звезды

Ольга Бузова страстно целовалась с женихом Алены Шишковой

Поющая ведущая мечтает обрести женское счастье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым не скрывает, что мечтает обрести семью и родить детей.Ольга Бузова после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым не скрывает, что мечтает обрести семью и родить детей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ольга Бузова не устает жаловаться своим поклонникам на одиночество. При любом удобном случае поющая ведущая сетует на то, как ей сложно в этом мире обрести свое женское счастье. Звезда работает на износ и у нее совершенно нет времени на личную жизнь. Однако недавно Олю застали за страстными поцелуями с Олегом Майами, который буквально месяц назад сделал предложение бывшей возлюбленной Тимати - Алене Шишковой.

Ольга Бузова после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым не скрывает, что мечтает обрести семью и родить детей. Но уже третий год певица не находит себе места от одиночества. Она не может подыскать достойного жениха. В прошлом году знаменитость попыталась найти любовь с помощью шоу "Замуж за Бузову", но победитель не оправдал ее ожиданий. И вот появились слухи, что за артисткой ухаживает звезда "Дома-2" Олег Майами.

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Будем заниматься вместе?
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В марте этого года молодой человек признался в любви Ольге. "Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца", - подписал он совместное фото с девушкой, которое разместил в блоге.

А потом Майами улетел во Францию, где обручился в романтичной обстановке на берегу Бискайского залива с Аленой Шишковой. Участник скандального шоу "Дом-2" сделал предложение бывшей невесте Тимати, родившей от рэпера в 2014 году дочь Алису. Гламурная блондинка тогда ответила согласием.

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Олег Майами и Ольга Бузова
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И вот на днях в Сети появилось видео, где запечатлено свидание Олега с Олей в ресторане. На кадрах молодые люди страстно целуются. Поклонники от увиденного в шоке. "Ну все, попались", "Лучше бы Алену Шишкову, а не Бузову", "Выбрал девушку без прицепа", "Вот это ничего себе", "А как же Шишкова", "Ребят, искренне рада за вас! Нравитесь вы мне как пара", - пишут взволнованные сетевые активисты.

Сама Бузова ролик никак не комментирует. Вместо этого она разместила в блоге фотографию с Региной Тодоренко. "Посмотрите, кто это у меня тут был на съемках. Моя роскошная Региночка со своим маленьким чудом. Пока их папа Влад работает, мы втроем прекрасно провели время, а заодно я познакомилась с этим чудесным маленьким парнем. Как же хочется любви, семьи и свою крошку. Посмеялись с Региной, что, может быть, мой муж еще не родился...", - гласит подпись к снимку, на котором 33-летняя певица держит за руку малыша.

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Моя роскошная Региночка со своим маленьким чудом
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Напомним, Ольга Бузова ранее заявила, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама. У нее на все про все осталось два года.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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