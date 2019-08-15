Ольга Бузова страстно целовалась с женихом Алены Шишковой

Ольга Бузова не устает жаловаться своим поклонникам на одиночество. При любом удобном случае поющая ведущая сетует на то, как ей сложно в этом мире обрести свое женское счастье. Звезда работает на износ и у нее совершенно нет времени на личную жизнь. Однако недавно Олю застали за страстными поцелуями с Олегом Майами, который буквально месяц назад сделал предложение бывшей возлюбленной Тимати - Алене Шишковой.

Ольга Бузова после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым не скрывает, что мечтает обрести семью и родить детей. Но уже третий год певица не находит себе места от одиночества. Она не может подыскать достойного жениха. В прошлом году знаменитость попыталась найти любовь с помощью шоу "Замуж за Бузову", но победитель не оправдал ее ожиданий. И вот появились слухи, что за артисткой ухаживает звезда "Дома-2" Олег Майами.

miamioleg_official Будем заниматься вместе?

В марте этого года молодой человек признался в любви Ольге. "Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца", - подписал он совместное фото с девушкой, которое разместил в блоге.

А потом Майами улетел во Францию, где обручился в романтичной обстановке на берегу Бискайского залива с Аленой Шишковой. Участник скандального шоу "Дом-2" сделал предложение бывшей невесте Тимати, родившей от рэпера в 2014 году дочь Алису. Гламурная блондинка тогда ответила согласием.

zames.tv Олег Майами и Ольга Бузова

И вот на днях в Сети появилось видео, где запечатлено свидание Олега с Олей в ресторане. На кадрах молодые люди страстно целуются. Поклонники от увиденного в шоке. "Ну все, попались", "Лучше бы Алену Шишкову, а не Бузову", "Выбрал девушку без прицепа", "Вот это ничего себе", "А как же Шишкова", "Ребят, искренне рада за вас! Нравитесь вы мне как пара", - пишут взволнованные сетевые активисты.

Сама Бузова ролик никак не комментирует. Вместо этого она разместила в блоге фотографию с Региной Тодоренко. "Посмотрите, кто это у меня тут был на съемках. Моя роскошная Региночка со своим маленьким чудом. Пока их папа Влад работает, мы втроем прекрасно провели время, а заодно я познакомилась с этим чудесным маленьким парнем. Как же хочется любви, семьи и свою крошку. Посмеялись с Региной, что, может быть, мой муж еще не родился...", - гласит подпись к снимку, на котором 33-летняя певица держит за руку малыша.

buzova86 Моя роскошная Региночка со своим маленьким чудом

Напомним, Ольга Бузова ранее заявила, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама. У нее на все про все осталось два года.