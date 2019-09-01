"Не хочу никому навредить, больно": Оксана Воеводина заговорила о разрыве с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина решила прервать долгое и упорное молчание о своих взаимоотношениях с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" разместила в блоге совместный снимок с отцом своего сына Леона.
"Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно", - написала Оксана Воеводина под снимком.
Подписчики модели подумали, что Оксана решилась на откровенность, потому что до сих пор ходят слухи, что, мол, модель родила от другого мужчины. Кроме этого некоторые называют роман королевы красоты с монаршей особой пиаром.
Однако Воеводина пока оставила без ответа все вопросы, которые ей задают интернет-активисты. Публика также отметила, что на фото модель и ее избранник, который заметно похудел, выглядят абсолютно счастливыми.
Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье. Ни Оксана, ни бывший король не стали рассказывать о причинах семейного разлада, подчеркнув, что до сих пор любят друг друга и буду с уважением относиться к друг другу. Воеводина также призналась, что не собирается менять религию и останется мусульманкой. Она хочет воспитывать сына по законам ислама.
ИСТОЧНИК KP.RU
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