2019-09-01T21:04:19+03:00
Звезды

"Не хочу никому навредить, больно": Оксана Воеводина заговорила о разрыве с экс-королем Малайзии

Модель разместила совместный снимок с отцом своего сына Леона
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имяРади своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имяФото: instagram.com
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Оксана Воеводина решила прервать долгое и упорное молчание о своих взаимоотношениях с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" разместила в блоге совместный снимок с отцом своего сына Леона.

"Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно", - написала Оксана Воеводина под снимком.

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Оксана Воеводина обратилась к подписчикам
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Подписчики модели подумали, что Оксана решилась на откровенность, потому что до сих пор ходят слухи, что, мол, модель родила от другого мужчины. Кроме этого некоторые называют роман королевы красоты с монаршей особой пиаром.

Однако Воеводина пока оставила без ответа все вопросы, которые ей задают интернет-активисты. Публика также отметила, что на фото модель и ее избранник, который заметно похудел, выглядят абсолютно счастливыми.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье. Ни Оксана, ни бывший король не стали рассказывать о причинах семейного разлада, подчеркнув, что до сих пор любят друг друга и буду с уважением относиться к друг другу. Воеводина также призналась, что не собирается менять религию и останется мусульманкой. Она хочет воспитывать сына по законам ислама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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