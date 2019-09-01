"Не хочу никому навредить, больно": Оксана Воеводина заговорила о разрыве с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина решила прервать долгое и упорное молчание о своих взаимоотношениях с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" разместила в блоге совместный снимок с отцом своего сына Леона.

"Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно", - написала Оксана Воеводина под снимком.

rihanapetra Оксана Воеводина обратилась к подписчикам

Подписчики модели подумали, что Оксана решилась на откровенность, потому что до сих пор ходят слухи, что, мол, модель родила от другого мужчины. Кроме этого некоторые называют роман королевы красоты с монаршей особой пиаром.

Однако Воеводина пока оставила без ответа все вопросы, которые ей задают интернет-активисты. Публика также отметила, что на фото модель и ее избранник, который заметно похудел, выглядят абсолютно счастливыми.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье. Ни Оксана, ни бывший король не стали рассказывать о причинах семейного разлада, подчеркнув, что до сих пор любят друг друга и буду с уважением относиться к друг другу. Воеводина также призналась, что не собирается менять религию и останется мусульманкой. Она хочет воспитывать сына по законам ислама.