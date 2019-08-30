Оксана Воеводина показала подросшего сына от бывшего короля Малайзии

Оксана Воеводина обратилась к малайзийским подданным и призвала Мухаммада V уделить внимание сыну. Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" показала подросшего Леона и рассказала о том, как растет малыш.

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина записала видео обращение, в котором поздравила народ Малайзии с Днем Независимости. Также она сообщила, что ее трехмесячный сын Леон долго не давал ей записать речь, потому что требует много внимания.

"Леон весит 6750 граммов и руки начинают уставать его носить подолгу. Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц", - рассказала модель.

Оксана особо отметила, что в этот период важно не пропустить самое главное. "Я считаю, что в такой момент родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги", - добавила бывшая возлюбленная Мухаммада V.

rihanapetra Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все еще жил у меня в животе...

Стоит напомнить, что в первых числах августа Воеводина сообщила о том, что ее первенец сильно заболел. Ему вызывали "скорую", после чего малышу пришлось дать сильнейшие антибиотики. Оксана даже отменила отдых в Испании. Врачи поставили двухмесячному наследнику 27-летней "Мисс Москва-2015" и 49-летнему экс-королю Малайзии диагноз "отит".

Молодая мамочка сообщила, что ухо у Лео воспалилось после купания. "Я не накрыла его толстым одеялом после ванной, а на улице было очень холодно - всего шесть градусов тепла", - рассказала модель в блоге. Она призналась, что всю неделю не находила себе места: "Я чувствую себя очень виноватой перед Леоном.

По ее словам, во время болезни мальчик плохо спал и потерял аппетит. Но теперь Леону гораздо лучше. Он гуляет на руках у мамы и набирает вес.

rihanapetra My Dear Friends from Malaysia!

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье и старается не распространяться о личной жизни.