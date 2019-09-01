2019-09-01T21:04:19+03:00
Спорт

"Зенит" благодаря голу Жиркова победил "Спартак" 1:0

Питерцы уходят в тройке лидеров на перерыв в чемпионате России [видео гола]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграл против "Спартака". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС"Зенит" сыграл против "Спартака". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эту игру на старте сезона ждали все. "Спартак", который ищет себя в начале нового чемпионата, на своем поле принимал питерский "Зенит". Чемпионы России прошлого сезона осенью сыграют в Лиге Чемпионов, а пока что же, в первый день сентября, должны были сыграть поединок 8 тура чемпионата России против "красно-белых", которые с еврокубками уже расстались.

Перед началом матча "Спартак" на несколько минут захватил внимание болельщиков. Перед 43 000 болельщиков, которые пришли на матч, предстал новичок клуба Алекс Крал. Чешский футболист подписал пятилетний контракт со спартаковцами и был презентован для фанатов столичного клуба. Это было очень мощно для нового игрока - увидеть сразу полные трибуны своей новой команды.

До поры до времени в этой игре все шло на равных. То "Спартак" проведет атаку, то "Зенит". Однако же у одного из ветерано "сине-бело-голубых" Юрия Жиркова нашлось что сказать под занавес первого тайма. После розыгрыша углового он подхватил мяч, который выбили защитники "Спартака", и по обводящей дуге отправил его в девятку ворот москвичей. Есть 1:0!

И это еще что - за пару минут до этого "Спартак" забил гол "Зениту". Однако же судья, посмотрев повтор VAR, принял решение отменить. Оказалось, мяч попал в руку полузащитнику москвичей Зелимхану Бакаеву.

Спартак - Зенит. 0:1. Юрий Жирков, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Спартак - Зенит. 0:1. Юрий Жирков

Второй тайм встречи был насыщен борьбой и попытками "Спартака" отквитать один гол и вырвать ничью. Однако этого команде Олега Кононова не удалось сделать.

"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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