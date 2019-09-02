2019-09-02T00:29:34+03:00
Звезды

Волочкову взбесил вопрос о новой любовнице Вдовина

Балерина разразилась гневной отповедью в адрес известной ведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасию Волочкову взбесил вопрос о новой пассии 55-летнего Игоря ВдовинаАнастасию Волочкову взбесил вопрос о новой пассии 55-летнего Игоря ВдовинаФото: Мила СТРИЖ
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Только-только новая возлюбленная бывшего мужа Анастасии Волочковой перестала скрывать роман, как стала известна реакция балерины на появление в жизни Игоря Вдовина эффектной блондинки. 43-летняя танцовщица дала волю эмоциям.

Анастасию Волочкову взбесил вопрос о новой пассии 55-летнего Игоря Вдовина. На одном из мероприятий журналисты поинтересовались у бывшей примы Большого театра: "Недавно брала интервью у Елены Николаевой, девушки Игоря, скажите, вы с ней знакомы?".

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Чем же все это окончится?
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"Вы знаете, меня поражает такой факт. Вот у меня в жизни настоящее, прекрасное и классные мужчины, есть любимый человек, возлюбленный, с которым я живу уже девять месяцев, десять даже получается. И вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса, вы называете девушками", - заявила Анастасия во время эфира "Ты не поверишь!".

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Вначале не было ничего, только полная симметрия, и свободная калибровка летала над водами...
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Волочкова возмущена до глубины души еще одним фактом. Она уже наслышана, что отец ее дочери Ариадны купил своей новой любовнице апартаменты в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей и дорогую иномарку. И это при том, что бизнесмен до сих пор не вернул балерине долг в три миллиона долларов. Их Волочкова по доброте душевной дала ему еще десять лет назад.

Напомним, ведущая программы "Утро России" Елена Николаева подтвердила свой роман с Игорем Вдовиным. Бывший муж Анастасии Волочковой и эффектная блондинка знакомы два года. Теперь ее жизнь поменялась. Она не скрывает, что раньше была поглощена карьерой и много путешествовала. Но вот уже почти год, как спешит домой ради любимого мужчины. Смогла Елена наладить отношения и с дочкой Вдовина от союза с Волочковой: "Арише удается все, что она делает. Разносторонняя девушка... Я восхищаюсь ею, испытываю к ней нежность и тепло. Мы все вместе ходим в кино, театр, на концерты. А в воскресенье собираемся за нашим большим столом на поздний завтрак, переходящий в обед".

ИСТОЧНИК KP.RU

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