Молодая жена Цекало в бикини сделала лифтолук на Гавайях

Александр Цекало наслаждается жизнью с молодой женой Дариной Эрвин. Продюсер увез художницу на Гавайи. Супруги наслаждаются обществом друг друга и публикуют совместные фотографии из райского уголка.

58-летний Александр Цекало и 28-летняя Дарина Эрвин, которые сыграли свадьбу в марте этого года, много времени проводят в США. В Лос-Анджелесе постоянно живет и работает избранница продюсера. Продюсер находится рядом с любимой женщиной. Молодожены решили устроить себе небольшие каникулы и улетели на Гавайи.

В своем блоге Дарина разместила лифтолук. Эрвин запечатлела себя вместе с мужем. Знойная красотка позировала в черном бикини, набросив шелковый пеньюар. Эрвин демонстрирует шикарную фигуру. Молодожены выглядят совершенно счастливыми.

Александр Цекало и Дарина Эрвин отдохнули на Гавайских островах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Дарина Эрвин - модель, актриса и художница в стиле ню. Она родилась в Казахстане, но живет в США. Девушка начала встречаться с Цекало в 2018 году. Они поженились в Беверли-Хиллз. Это уже четвертый брак продюсера. Он с невероятным трепетом относится к возлюбленной. На общих фотографиях супруги обнимаются или целуются.

Добавим, что новоиспеченные супруги живут насыщенной жизнью. Они посещают светские мероприятия, путешествуют и встречаются с друзьями. Разница в возрасте между молодоженами составляет 30 лет, но это не мешает им понимать друг друга с полуслова. Общих детей у пары пока нет.