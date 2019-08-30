Анастасию Волочкову умоляют прекратить опасную диету

Анастасия Волочкова в последнее время сильно похудела. Балерине не привыкать к физическим нагрузкам. А теперь она основательно взялась за фигуру. Однако внешний вид звезды всерьез взволновал ее самых преданных поклонников.

Анастасия Волочкова раньше признавалась, что питается листьями салата. По ее словам, она научилась контролировать аппетит. И вот на днях к своей экстремальной диете балерина добавила еще одни продукт.

"Кажется, я пришла в совершенную для себя форму... Много было нагрузки и не ем почти ничего. Вчера, представляете, утром съела четыре сырых перепелиных яйца, днем - одно сырое куриное домашнее и перед сном - второе... И мне хватило энергии позитива и любви", - поделилась радостью 43-летняя Анастасия.

volochkova_art Кажется, я пришла в совершенную для себя форму...

Она особо отметила, что никогда и не была полного телосложения. ‍"Просто по телеку меня как покажут, так хоть стой, хоть падай. Все абсолютно встречающие меня лично люди говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая. Лучше так, чем наоборот", - обратилась Волочкова к интернет-активистам и открыла возможность оставлять комментарии под селфи.

Она предстала в сером слитном купальнике. Однако внешний вид балерины фанаты резко раскритиковали. А особо впечатлительные и вовсе умоляют Волочкову прекратить опасную диету и обратиться к врачу.

"Настя, вы, конечно, сильно похудели, но смотреть на вас страшно", "Умоляю, остановитесь. От вас остались кожа да кости", "Ты итак стройна, не надо тебе худеть", "Вы не худеете, а истощаете свой организм. В итоге выглядите не стройной, а высохшей и дряблой", "Анастасия! Это не стройность и не форма! Вы сухая и абсолютно непривлекательна", "Чем больше вы худеете, тем больше ваша фигура походить на мужскую, не надо вам этого", "Худоба ваша на грани анорексии", "Прекращайте худеть, вы играете с огнем. Говорю вам, как медик", "А как же сальмонеллез? В перепилиных яйцах нет. А прием куриных яиц в сыром виде опасен", "Я думаю, Вы болеете, проверьтесь, сдайте анализы", "С недоумением, смешанным с ужасом ознакомился с этой диетой", "Милая Анастасия! Внимание! Это опасно! Сильное похудение чревато проблемами со здоровьем".