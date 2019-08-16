Масочки, наручники, красная комната: бывший муж Бузовой рассказал, как играет с новой женой в "50 оттенков серого"

Бывший муж Ольги Бузовой дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих любовных утехах. 32-летний Дмитрий Тарасов признался, что дома у него есть своя "красная комната".

Футболист ходит в специальные магазины, чтобы порадовать Анастасию Костенко. В настоящее время спортсмен женат на 25-летней модели. Это его третья супруга. Пара растит дочку. Недавно малышке исполнился годик.

"Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные масочки, чтобы закрывали глазки. Наручники приветствуются всегда. Используются под настроение, но пока что на меня не надевали", - признался Дмитрий Тарасов в интервью 30-летнему музыканту T-Killah.

tarasov23 Спасибо за все

Бывший игрок "Локомотива" уточнил, что впервые принес секс-игрушки в дом именно он. "Настя ничего не знала. И вообще, мужчина должен это покупать. Я хожу в специальные магазины, вообще не стесняюсь", - заверил он.

Тарасов уточнил, что подобные фетиши добавляют пикантности в их отношения с женой. "Пристрастия и фетиши - это кайф и интерес... Хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Я старше, и я придумываю все фишки. Самое главное, что это нравится нам обоим и доставляет удовольствие", - поведал спортсмен.

tarasov23 Время, проведенное вдвоем, бесценно

Дмитрий назвал и те вещи, на которые никогда бы не решился будучи женатым. "В свингер-клуб не пойду. Хотя… Был бы один, может, и сходил бы, а парой - нет. Моя жена - это мое! Не приемлю третьего в постели. Для меня сам секс - это уже круто. А разнообразие бывает разное. Я люблю доминировать", - сказал, как отрезал, Тарасов.

Он вспомнил и о необычном предложении, которое получал от противоположного пола. "Одна девушка предложила мне поехать на час в БДСМ-отель. Я тогда был свободен, но все равно отказался. Просто испугался. Подумал, вдруг меня свяжут и появятся еще несколько человек", - разоткровенничался мужчина.

tarasov23 Сходили с моей любимой на мюзикл...

Позже Тарасов отправил T-Killah комментарий: "Братан, от Насти уже получил. Спасибо тебе".