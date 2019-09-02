Фото времен "Вишневой девятки": Алена Апина предстала без пухлых губ и острых скул

Алена Апина не так давно отметила юбилей. Звезде 90-х исполнилось 55 лет. Выглядит исполнительница хитов "Ксюша" и "Бухгалтер" просто прекрасно. У артистки пухлые губы, острые скулы и белокурые локоны. Кажется, с годами она совершенно не меняется. Однако это не так.

Алена Апина разместила в блоге фотографию времен своей юности. Со снимка на нас смотрит девушка без пухлых губ и острых скул. В ней сложно узнать нынешнюю звезду. Разве что цвет глаз остался прежним и нос.

neapina Осеннее настроение

Поклонники, впрочем, отметили, что Апина с годами только хорошеет и принялись гадать, в каком году сделан снимок. Сама артистка хранит молчание.

Кстати, Алена Апина постоянно доказывает, что после 50 лет жизнь только начинается. По ее словам, она стала более раскованной после развода с продюсером Александром Иратовым, с которым прожила 25 лет. Несмотря на решение разойтись, Алена продолжает общаться с экс-супругом ради дочери Ксении, которую родила суррогатная мать.

Артистка прославилась в 1988 году как солистка популярного в то время коллектива "Комбинация". Хиты "American Boy", "Вишневая девятка" и "Бухгалтер" знал, кажется, каждый. В 1991 году певица начала сольную карьеру и буквально взорвала чарты песней "Ксюша". Сейчас певица продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Она не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки. Также певица выпустила откровенный клип "Близость", где предстала в нижнем белье. Видео наделало много шума.