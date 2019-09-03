"Приложись к моей груди!": Анна Семенович заявила о лечебных свойствах своего бюста
Анна Семенович по праву считается одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса. Обладательница пышных форм постоянно ловит на себе восхищенные взгляды мужчин, а ее фигуре завидуют многие женщины.
Пышная грудь стала визитной карточкой Анны Семенович еще со времен ее участия в группе "Блестящие". Певица не раз подчеркивала, мол, ее роскошный бюст - подарок природы. Артистка гордится своими формами и всячески подчеркивает их сексуальными нарядами.
А на днях Анна сделала неожиданное заявление. Она сообщила, что ее внушительных размеров грудь обладает способностью исцелять. Поэтому певица решила чаще демонстрировать бюст, чтобы спасать жизнь представителям сильной половины человечества.
"Ученые доказали, что мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение. Чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу", - написала Семенович под видео.
Она позировала в малиновом костюме и черном топе. Певица прижала к бюсту белого пушистого щенка. "Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладываются, живут долго и счастливо", - заявила звезда.
Среди подписчиков звезды нашлось много желающих приложиться к исцеляющей груди артистки. "Нужно больше глубоких декольте на работе, улице и дома!", "Мне тоже захотелось приложиться!", "Анна, я следующий, назначьте время и место", "Я тоже приложился с удовольствием", "Сексуальная богиня", "Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша", - пишут мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анна Семенович: досье KP.RU»