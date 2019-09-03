"Приложись к моей груди!": Анна Семенович заявила о лечебных свойствах своего бюста

Анна Семенович по праву считается одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса. Обладательница пышных форм постоянно ловит на себе восхищенные взгляды мужчин, а ее фигуре завидуют многие женщины.

Пышная грудь стала визитной карточкой Анны Семенович еще со времен ее участия в группе "Блестящие". Певица не раз подчеркивала, мол, ее роскошный бюст - подарок природы. Артистка гордится своими формами и всячески подчеркивает их сексуальными нарядами.

А на днях Анна сделала неожиданное заявление. Она сообщила, что ее внушительных размеров грудь обладает способностью исцелять. Поэтому певица решила чаще демонстрировать бюст, чтобы спасать жизнь представителям сильной половины человечества.

ann_semenovich Приняла для себя важное решение: чаще носить глубокое декольте

"Ученые доказали, что мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение. Чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу", - написала Семенович под видео.

Она позировала в малиновом костюме и черном топе. Певица прижала к бюсту белого пушистого щенка. "Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладываются, живут долго и счастливо", - заявила звезда.

Среди подписчиков звезды нашлось много желающих приложиться к исцеляющей груди артистки. "Нужно больше глубоких декольте на работе, улице и дома!", "Мне тоже захотелось приложиться!", "Анна, я следующий, назначьте время и место", "Я тоже приложился с удовольствием", "Сексуальная богиня", "Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша", - пишут мужчины.