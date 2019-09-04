2019-09-04T00:50:40+03:00
Происшествия

Погоня полиции за подростками на каршеринговом BMW в Москве закончилась аварией

Арендованная машина снесла дверь служебного автомобиля ДПС и врезалась в забор гимназии. К счастью, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯkp.ru
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Москва стала вторым городом в мире по количеству машин каршерингаМосква стала вторым городом в мире по количеству машин каршерингаФото: Иван МАКЕЕВ
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Погоня сотрудников полиции за подростками за рулем каршерингового BMW в Москве закончилась аварией. Это произошло в ночь 31 августа, однако подробности ДТП стали известны только сейчас.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, около двух часов ночи в субботу экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW с черно-оранжевыми наклейками каршеринга, из открытых окон которого громко играла музыка. Машина двигалась по ул. Менжинского в сторону Енисейской, а в салоне находилась компания несовершеннолетних молодых людей.

Требование полицейских остановиться и приготовить документы компания в «БМВ» проигнорировала, вместо этого прибавила скорость и, нарушая правила дорожного движения, продолжила путь.

На перекрестке Енисейской и Менжинской водитель BMW, не сбавляя скорости, проскочил на красный свет, потом свернул на Ленскую, а служебный автомобиль, обогнав арендованную машину, преградил ей путь. Однако это не остановило юных лихачей. Каршеринговый BMW снес открывшуюся дверь полицейской машины, и продолжил уходить от погони, пока водитель, не справившись с управлением, не «затормозил» о забор гимназии на ул. Чукотский проезд. К счастью, люди в ДТП не пострадали. Нарушителей задержали, ведется служебная проверка.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как автомобиль каршеринга, удирая от погони сотрудников Госавтоинспекции, врезался в автобус в Москве.

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КСТАТИ

Москва стала вторым городом в мире по количеству машин каршеринга

Агентство «Bloomberg» разразилось большой заметкой о московском каршеринге. В ней говорится, что наш прокат автомобилей идет семимильными шагами и по количеству авто занимает уже второе место в мире. На первом - Токио. На третьем - Пекин. За одну неделю в Москве появляется 300 новых иномарок, на которых могут покататься пользователи сервиса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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