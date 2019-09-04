Сергей Лазарев прилюдно расплакался и довел до слез остальных

Артисты - люди творческие и очень чувствительные. Их эмоции порой зашкаливают, и они не в силах с ними справиться, что и случилось с Сергеем Лазаревым.

Российский певец занят записью нового альбома. Не секрет, что часто подобная работа отнимает много душевных сил у исполнителей. Ведь они буквально проживают внутри то, о чем поют.

"Столкнулся с проблемой во время записи новой песни... Пою и начинаю плакать, ком в горле... Говорю «стоп», слышу звукорежиссер тоже плачет... Короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу... Вторая часть альбома будет слезливая... Обрыдаетесь", - поделился Сергей Лазарев в блоге и разместил видео.

lazarevsergey Столкнулся с проблемой во время записи новой песни...

Посмотрев ролик, подписчики артиста заявили, что плачут вместе с ним. Не остались в стороне и многие знаменитые представители отечественного шоу-бизнеса и музыкальной сцены.

Юлия Савичева отметила, что ей очень хорошо знакомо такое состояние, когда плачешь во время исполнения собственной песни. Полина Гагарина назвала Лазарева мастером интриги. А Лера Кудрявцева считает, что Сергей просто не так интонировал.

Особой похвалы Лазарев удостоился от Игоря Крутого. Он призвал всех поддержать певца: "Просто Сергей Лазарев - актер, певец и личность огромного размера и таланта и давайте все пожелаем ему удачи!".