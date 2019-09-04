2019-09-04T23:58:03+03:00
Звезды

Оксана Воеводина сделала сенсационное признание об экс-короле Малайзии

Модель заявила, что ее муж Мухаммад V был нагло обманут
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/rihanapetra/Фото: instagram.com/rihanapetra/
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Оксана Воеводина продолжает приоткрывать завесу своей личной жизни с экс-королем Малайзии Мухаммад V. Новая порция откровений стала шоком для поклонников победительницы конкурса "Мисс Москва-2015".

"Мисс Москва-2015" рассказала о том, как познакомилась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. "Когда я увидела моего мужа в первый раз, не знаю почему, но я подумала, что именно он станет отцом моих детей", - написала Оксана Воеводина в блоге.

rihanapetrarihanapetra
Оксана Воеводина шокировала признанием о муже
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Она поинтересовалась, был ли он женат и есть ли у него дети. Мужчина ответил утвердительно, сообщив, что обжегся на этом браке, потому что его нагло обманула бывшая жена. "Он сказал мне, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала ему и сказала, что не замужем. По документам она не была разведена в своей стране", - шокировала публику Оксана.

По ее словам, Мухаммад пожаловался ей, что экс-супруга использовала его ради денег. Именно поэтому она не родила ему ребенка. Воеводина сообщила, что скоро вернется, чтобы продолжить свою историю.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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