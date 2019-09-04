2019-09-04T13:56:11+03:00
Звезды

С брошенной экс-королем Малайзии Оксаной Воеводиной случилась новая беда

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" не знает, что ей делать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана Воеводина призналась что у нее послеродовая депрессияОксана Воеводина призналась что у нее послеродовая депрессияФото: Личный архив
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Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина постоянно делится с поклонниками подробностями своей жизни. Правда, в последнее время новости от модели одна печальнее другой. Не так давно победительница конкурса "Мисс Москва-2015" рассказывала о болезни своего единственного сына. Потом делилась душевными муками на тему взаимоотношений с отцом Леона. И вот теперь молодая мамочка поведала о новой беде.

Оксана Воеводина призналась что у нее послеродовая депрессия. "Рождение ребенка пробуждает много сильных эмоций - от радости до страха. Но вместе с ними может проснуться то, чего вы не ожидаете - послеродовая депрессия. Я замечала, что мое настроение сильно меняется от радости до подавленности. И так десять раз на дню", - написала модель в блоге.

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Postpartum depression...
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Она столкнулась с новой бедой через два месяца после родов. "Многие мамы признаются, что грустят после рождения ребенка. Это вызывает слезы и проблемы со сном", - добавила Воеводина.

Оксана не может сама справится с проблемой и попросила о помощи. Ее по-настоящему измучили перепады настроения, плаксивость, тревожность и бессонница: "Я хочу попросить у молодых мам совета: как вы справились с этим?".

Cтоит отметить, что у победительницы "Мисс Москва 2015" действительно есть повод для депрессии. Сейчас она вместе с сыном живет в Подмосковье. Мухаммад V развелся с ней по мусульманским обычаям. Появилась информация, будто женщину заподозрили в неверности. Оксана, в свою очередь, все инсинуации пресекает на корню. Она намерена отстаивать права своего ребенка и даже готова провести младенцу ДНК-экспертизу. Кроме этого королева красоты заявила, что не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никого ранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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