2019-09-05T02:00:06+03:00
Звезды

«Счастлив, что отец ребёнка не я!»: Гоша Куценко поздравил Машу Миронову с беременностью

Артист забавно отреагировал на новость об интересном положении подруги
Алина ЧЕРНОВА
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Артист забавно отреагировал на новость об интересном положении подругиАртист забавно отреагировал на новость об интересном положении подругиФото: Михаил ФРОЛОВ
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46-летняя наследница актёрской династии Мироновых сообщила о своей беременности на минувшей неделе в Инстаграме. Пикантность ситуации в том, что мужа Маши Мироновой (дочь актрисы Екатерины Градовой и Андрея Миронова) пока так никто и не видел. У актрисы есть 27-летний сын от первого брака - актёр театра имени Вахтангова Андрей Миронов-Удалов. Кто бы мог подумать, что Мария снова решит испытать счастье материнства.

- Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных мужчин у нее и не было, — сообщили «ЭГ» друзья актрисы.

Мария Миронова с мужем. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Мария Миронова с мужем. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Впрочем, сама Маша над этими предположениями только посмеялась в своём Инстаграме.

Мария Миронова с сыном Андреем Мироновым-Удаловым. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Мария Миронова с сыном Андреем Мироновым-Удаловым. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Одно ясно - из списка претендентов на отцовство можно смело вычеркивать друга Мироновой, 52-летнего актёра Гошу Куценко.

Об этом журналистам рассказал сам Куценко, посетив день рождения «Русского радио» в яхт-клубе-ресторана «Shore House».

- Маша, поздравляю с этим событием, - обратился через прессу к беременной Мироновой Гоша Куценко. - О, счастье, отец ребёнка не я! Но я всегда готов приехать, поддержать коляску, когда ты будешь спускаться с ней по лестнице.

Остаётся догадываться, какие отношения раньше связывали Миронову и Куценко.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
Мария Миронова с отцом
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Напомним: Мария Миронова - родная дочь великого Андрея Миронова и звезды сериала «Семнадцать мгновений весны», исполнительницы роли радистки Кэт, Екатерины Градовой.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
Маруся, с Днем Рождения!Будь очень,очень счастлива
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С приемной дочерью Миронова Марией Голубкиной Маша училась в одной школе. Девочки были одногодками, но при жизни отца практически не общались. Когда Миронов скоропостижно скончался на гастролях в Юрмале, его детям было по 13 лет. Чуть позже, снимаясь вместе в фильме «Свадьба» Павла Лунгина, дочери Миронова наконец подружились и по сей день поддерживают тёплые отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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