Эммануил Виторган показал помолодевшую жену

Эммануил Виторган и Ирина Млодик продолжают получать поздравления по случаю рождения их второй дочки. 79-летний актер и его 57-летняя супруга не скрывают своего счастья. После появления Этель и Кларочки актеры буквально обрели вторую молодость и невероятно преобразились.

Эммануил Виторган на днях дал интервью, в котором делился нескончаемой радостью. Такое ощущение, что актер сбросил лет десять. А некоторое время назад он разместил в блоге фотографию своей жены.

Со снимка смотрит шикарная женщина, которой и не скажешь, что за 50. Материнские заботы изменили ее в лучшую сторону. Артистка помолодела. Она выглядит элегантной аристократкой.

emmanuil_vitorgan Ирина Млодик

"Эммануилу повезло: шикарная женщина! Любви вам и счастья, долгих лет жизни", "У настоящего мужчины женщина выглядит королевой!", "Какая Вы красавица, очарование, шарм, все в одном человеке", "Потрясающе хороша", - пишут поклонники.

Сам Эммануил Виторган не скрывает - сейчас у него открылось второе дыхание и он наверстывает упущенное: "Я не устаю кричать: рожайте, дорогие, рожайте. Все последующие поколения должны быть лучше предыдущих!".

Народный артист с гордостью заявляет: он отец-молодец: "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте. Вот я, видите, в 79 лет - нормально". Виторган уверен, что дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул для долгой жизни. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым.