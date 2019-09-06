2019-09-06T01:01:38+03:00
Звезды

Эммануил Виторган показал помолодевшую жену

57-летняя Ирина Млодик невероятно преобразилась
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эммануил Виторган показал помолодевшую женуЭммануил Виторган показал помолодевшую женуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Эммануил Виторган и Ирина Млодик продолжают получать поздравления по случаю рождения их второй дочки. 79-летний актер и его 57-летняя супруга не скрывают своего счастья. После появления Этель и Кларочки актеры буквально обрели вторую молодость и невероятно преобразились.

Эммануил Виторган на днях дал интервью, в котором делился нескончаемой радостью. Такое ощущение, что актер сбросил лет десять. А некоторое время назад он разместил в блоге фотографию своей жены.

Со снимка смотрит шикарная женщина, которой и не скажешь, что за 50. Материнские заботы изменили ее в лучшую сторону. Артистка помолодела. Она выглядит элегантной аристократкой.

emmanuil_vitorganemmanuil_vitorgan
Ирина Млодик
1599 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Эммануилу повезло: шикарная женщина! Любви вам и счастья, долгих лет жизни", "У настоящего мужчины женщина выглядит королевой!", "Какая Вы красавица, очарование, шарм, все в одном человеке", "Потрясающе хороша", - пишут поклонники.

Сам Эммануил Виторган не скрывает - сейчас у него открылось второе дыхание и он наверстывает упущенное: "Я не устаю кричать: рожайте, дорогие, рожайте. Все последующие поколения должны быть лучше предыдущих!".

Народный артист с гордостью заявляет: он отец-молодец: "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте. Вот я, видите, в 79 лет - нормально". Виторган уверен, что дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул для долгой жизни. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова
ВОЗ назвала страны Европы с самым пьющим населением
На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России
Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском
От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери
США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров
В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года
На главном храме Росгвардии установили кровлю
Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии