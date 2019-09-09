Минфин и продукт вторичный, УГ и трезворосс, разбивший у Норкина граммофон

Высшие чиновники времени нынешнего расцвета имеют сходство с гражданами Римской империи времени упадка – и те, и другие руководствуются принципом "Все пути открыты перед ихним взором: хочешь – на работу, а хочешь – на форум". Экономические форумы происходят то там, то сям – страна у нас большая, -- и руководители министерств и ведомств ходят по ним, как с повальным обыском, чтобы рассказать всем, как им представляются самые различные явления природы и общественной жизни.

Публике тоже услада. Мало того, что культурно-гастрономическая программа форумов разнообразна и привлекательна – на только что кончившемся ВЭФ во Владивостоке гостям особенно понравились морские гады, - а когда в придачу к ним лекторы по распространению рассказывают, есть ли жизнь на Марсе, получается и вкусно, и познавательно.

Но не только в местах проведения форумов кипит жизнь. Руководители Минфина напряженно работали весь август, презрев летний отдых, и представили гражданам новый способ накопления на пенсию. Раньше это называлось индивидуальным пенсионным капиталом, но в результате напряженных мозговых штурмов разработали новое название -- Гарантированный пенсионный продукт. Ведь продвинутые финансисты теперь всякую схему отъема денежных знаков именуют продуктом. От ИПК новый ГПП отличается тем, что те же принадлежности, только вид сбоку. Однако новое название звучит привлекательнее, совсем как в романе В. Н. Войновича "Москва-2042" – "Кто сдает продукт вторичный, тот снабжается отлично!". Впрочем, с вариациями. В Экспериментальном публичном доме, который, несомненно, понравится бодрым будущим пенсионерам -- "Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично!".

В известной степени мысль Минфина им. А. Г. Силуанова и мысль ФБК им. А. А. Навального развивалась в сходном направлении. Борцы огласили список тех кандидатов в депутаты, за которых следует голосовать. Поскольку список был составлен по принципу "Абы черт, лишь бы не москаль" (т. е. явный или тайный прислужник Единой России), в список предпочтений А. А. Навального попали ветеран компартии Н. Н. Губенко и молодая поросль компартии Л. А. Зюганов (внук Геннадия Андреевича). Впрочем, поскольку за тебя думает фюрер, то что дедушка, что внук, верным сторонникам было что кивнуть, что подмигнуть – все едино.

Фюрер, конечно, думает, но некоторые нюансы недодумывает. Процедура отдачи голосов попутчикам, лишь бы не врагам рода человеческого была названа "умным голосованием". Вероятно, по распространенной сегодня модели, когда эпитет "умный" – это примерно, как эпитет Ю. М. Лужкова "мощный и добрый", т. е. хороший весьма. Умный дом, умный тариф, умный чайник, умное голосование. Мастерство коммивояжера не пропьешь.

Но если аббревиатуры УТ, УЧ не вызывают никаких нежелательных ассоциаций (УД, правда, отчасти, вызывает, но только у древнерусских архаистов), то УГ есть несколько приувядшее, но вполне еще живое интернет-сокращение от "унылое говно". То есть гроссмейстерская инициатива А. А. Навального предполагает смелое развитие критики и самокритики. Можно, конечно, возразить, что отроки, составляющие ядерную аудиторию борца, уже не помнят, что такое УГ – в молодежном жаргоне все свое. Но беда в том, что отроки, свободные от неконтролируемых ассоциаций, и не голосуют, так что от их любви к УГ практического толку никакого.

Не оставляет своей любви к отрокам и министр здравоохранения В. И. Скворцова. На ВЭФ она сообщила наслаждающимся изысканными яствами и напитками, что уже к новому году ее труды увенчаются успехом, и потребление алкоголя лицами, не достигшими 21 года, будет совсем возбранено или, по крайней мере, сильно ограничено.

Собственно, давно уже замечено, что положение при котором в известных случаях граждане, достигшие 18 лет обязаны по приказу командования убивать и умирать, но водки по приказу Скворцовой им до 21 года не положено, -- это положение содержит некоторую несообразность. И 100 грамм перед атакой тоже нельзя? Впрочем, минздрав может на это ответить, что в США именно такая картина – что ничуть не вредит доблести джи-ай.

Однако, В. И. Скворцова своим заявлением возбудила горячие страсти, нарушившие чинный ход телепередачи "Время покажет", причем буянили не любители напитков, именуемых крепкими, как естественно было бы подумать, а совсем наоборот.

При обсуждении повышения алкогольного возраста глава "Трезвой России" С. С. Хамзаев пришел в такое неистовство, что оскорбил сперва другого гостя передачи, а затем и ведущего А. В. Норкина, причем в буйстве своем повредил ценную аппаратуру. "Стоимостью в несколько тысяч долларов", -- уверяет А. В. Норкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730434" frameborder="0"></iframe> Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя.

С абстинентами такое бывает. "Пока он там сидел, он познакомился с одним таким же абстинентном. Разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. "Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон". Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все разобьют вдребезги, вместе с граммофоном. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство". Так что Норкин еще дешево отделался.

Так что напрасно славный ведущий В. Р. Соловьев говорит, что его аудиторию зажигает только обсуждение украинских дел, тогда к вопросам внутренней политики – например, к пенсионным делам – его слушатели вполне равнодушны. А поскольку "В мире есть царь, этот царь беспощаден, рейтинг названье ему", то приходится каждую передачу посвящать украинским братьям.

Действительно, представление "Сегодня и ежедневно" у шпрехшталмейстера В. Р. Соловьева порой бывает не без живости. Телевизионный жаргонизм "гонять лысого", т. е. извергать В. Н. Ковтуна из студии, родился именно в ходе "Воскресных вечеров".

Но странно так ограничивать цель стремлений. А. В. Норкин с трезвороссом без всякой Украины и Бандеры достиг не менее впечатляющего зрелища. Пора и В. Р. Соловьеву добрых граждан позабавить, позвав к себе в студию абстинентов.