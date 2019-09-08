Бывшая супруга Петра Чернышева о слухах о болезни Заворотнюк: «Петя сумеет вылечить Настю и не оставит в трудную минуту»

Нынешний супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев – мужчина молодой, интересный, успешный, титулованный (имеет награды в фигурном катании). Одна из знакомых Заворотнюк считает, что Настя решила рожать в 47 лет именно ради мужа, чтобы подарить ему ребенка. У Чернышева не было детей, а у Заворотнюк от прошлого брака двое наследников.

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второй. До Анастасии он был женат на русской фигуристке, с которой уехал в 90-х в Америку – Наталье Аннненко (она выступала в паре с Генрихом Сретенским). Бывшей жене Петра «Комсомолка» дозвонилась в Америку.

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наши с Петей пути разошлись. У меня своя жизнь – семья, муж, двое детей (мальчику 18, девочке 14), - сказала Наталья Анненко. – Я работаю тренером фигурного катания. Не очень слежу за судьбой Пети, если честно. Хотя если вспоминаю о нем, то только с теплыми чувствами. Он очень хороший человек, просто изумительный. Добрый, отзывчивый, заботливый.

Уверена, он очень хороший муж. И если и правда его супруга сейчас нездорова, то он сделает все возможное, чтобы ее поддержать. Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Тем более если Настя больна, то муж ее не оставит.

Наталья Анненко выступала в паре с Генрихом СретенскимФото: фотохроника ТАСС.

Я не знаю достоверно, что случилось с его женой. Я ее вообще не знаю. Если Петр Чернышев – это мировое имя, его знают во всем мире фигурного катания, то Заворотнюк – это ваша актриса. Но в любом случае очень жаль, если она действительно больна.

Нет, я не стану спрашивать такие личные детали у Пети. Но если вдруг он меня попросит чем-то помочь, конечно, я помогу. В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг. Наверное, если бы с Анастасией было что-то очень серьезное, мне бы сказали. Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя еще поискать. Поверьте, очень хороший муж, просто идеальный.

- А что же вы его отпустили?

- Мы с ним расстались хорошо, без скандалов. Все Петя оставил при разводе мне, ушел с голыми руками. Он благородный человек. Просто он влюбился в свою партнершу, американку Наоми. Скрывал это чувство, терзался, ничего не мог с собой поделать. Я все узнала и его отпустила. Петя не влюбчивый, нет. Просто мы с ним стали отдаться. Я закончила свои выступления, хотела иметь дом, детей. А у него только пошла карьера в гору, и ему хотелось реализации, детей он не хотел тогда. Я его старше на семь лет.

Анастасия с мужем Петром ЧернышевымФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но то, как он заботится, как он превозносит женщину – это редкость большая среди мужчин. Насте повезло, что у нее такой муж. На него она может положиться. Я не вмешиваюсь в их личную жизнь. Но желаю им все преодолеть. Знаю, что в прошлом году они стали родителями, очень рада за Петю, в первую очередь.

Если то, о чем пишут. – про болезнь Насти – окажется правдой, то отчаиваться не надо. Петя не из тех, кто опускает руки и пасует пред трудностями. Он сможет вылечить жену. Медицина сейчас на высоком уровне, можно остановить болезнь.

Если правда Настя заболела – это очень печально. Желаю ей выздоровления. У нее хороший муж, с которым ничего не страшно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег

В театральных кулуарах по-прежнему курсируют слухи о тяжелом недуге актрисы (подробности)

Проклятие сериала «Моя прекрасная няня»: Заворотнюк преследуют болезни и невзгоды

По слухам, 48-летняя Анастасия лечится от онкологии (подробности)