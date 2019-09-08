2019-09-08T11:46:50+03:00
Звезды

Бывшая супруга Петра Чернышева о слухах о болезни Заворотнюк: "Петя сумеет вылечить Настю и не оставит в трудную минуту"

Наталья Аннненко призналась, что муж не оставит новую жену в беде
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нынешний супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев – мужчина молодой, интересный, успешный, титулованныйНынешний супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев – мужчина молодой, интересный, успешный, титулованныйФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Бывшая супруга Петра Чернышева о слухах о болезни Заворотнюк: «Петя сумеет вылечить Настю и не оставит в трудную минуту»

Нынешний супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев – мужчина молодой, интересный, успешный, титулованный (имеет награды в фигурном катании). Одна из знакомых Заворотнюк считает, что Настя решила рожать в 47 лет именно ради мужа, чтобы подарить ему ребенка. У Чернышева не было детей, а у Заворотнюк от прошлого брака двое наследников.

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второй. До Анастасии он был женат на русской фигуристке, с которой уехал в 90-х в АмерикуНаталье Аннненко (она выступала в паре с Генрихом Сретенским). Бывшей жене Петра «Комсомолка» дозвонилась в Америку.

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второй Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Анастасии брак с Чернышевым по счету третий. А у Петра - второйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наши с Петей пути разошлись. У меня своя жизнь – семья, муж, двое детей (мальчику 18, девочке 14), - сказала Наталья Анненко. – Я работаю тренером фигурного катания. Не очень слежу за судьбой Пети, если честно. Хотя если вспоминаю о нем, то только с теплыми чувствами. Он очень хороший человек, просто изумительный. Добрый, отзывчивый, заботливый.

Уверена, он очень хороший муж. И если и правда его супруга сейчас нездорова, то он сделает все возможное, чтобы ее поддержать. Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Тем более если Настя больна, то муж ее не оставит.

Наталья Анненко выступала в паре с Генрихом Сретенским Фото: фотохроника ТАСС.

Наталья Анненко выступала в паре с Генрихом СретенскимФото: фотохроника ТАСС.

Я не знаю достоверно, что случилось с его женой. Я ее вообще не знаю. Если Петр Чернышев – это мировое имя, его знают во всем мире фигурного катания, то Заворотнюк – это ваша актриса. Но в любом случае очень жаль, если она действительно больна.

Нет, я не стану спрашивать такие личные детали у Пети. Но если вдруг он меня попросит чем-то помочь, конечно, я помогу. В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг. Наверное, если бы с Анастасией было что-то очень серьезное, мне бы сказали. Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя еще поискать. Поверьте, очень хороший муж, просто идеальный.

- А что же вы его отпустили?

- Мы с ним расстались хорошо, без скандалов. Все Петя оставил при разводе мне, ушел с голыми руками. Он благородный человек. Просто он влюбился в свою партнершу, американку Наоми. Скрывал это чувство, терзался, ничего не мог с собой поделать. Я все узнала и его отпустила. Петя не влюбчивый, нет. Просто мы с ним стали отдаться. Я закончила свои выступления, хотела иметь дом, детей. А у него только пошла карьера в гору, и ему хотелось реализации, детей он не хотел тогда. Я его старше на семь лет.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия с мужем Петром ЧернышевымФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но то, как он заботится, как он превозносит женщину – это редкость большая среди мужчин. Насте повезло, что у нее такой муж. На него она может положиться. Я не вмешиваюсь в их личную жизнь. Но желаю им все преодолеть. Знаю, что в прошлом году они стали родителями, очень рада за Петю, в первую очередь.

Если то, о чем пишут. – про болезнь Насти – окажется правдой, то отчаиваться не надо. Петя не из тех, кто опускает руки и пасует пред трудностями. Он сможет вылечить жену. Медицина сейчас на высоком уровне, можно остановить болезнь.

Если правда Настя заболела – это очень печально. Желаю ей выздоровления. У нее хороший муж, с которым ничего не страшно.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег

В театральных кулуарах по-прежнему курсируют слухи о тяжелом недуге актрисы (подробности)

Проклятие сериала «Моя прекрасная няня»: Заворотнюк преследуют болезни и невзгоды

По слухам, 48-летняя Анастасия лечится от онкологии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Памфилова: Более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель"
Общественная палата не фиксирует серьезных нарушений на избирательных участках в регионах
В 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участков
Ученые назвали самые вредные и полезные продукты для мозга
Из-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсов
Погода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно и без осадков
Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Китай и РФ увеличили товарооборот в январе-августе на 4,5%
В Польше выступили за диалог с Россией
В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенных
Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит
Тайфун нарушил авиасообщение в Японии
"Примазывается к чужой славе": сети оценили "вклад" Порошенко в обмен заключенными
Памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу открыли в Самаре
Медики рассказали о целебных свойствах водки
В Китае произошло второе за сутки землетрясение
Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборам
Российские военные доставили в сирийский Дераа больше двух тонн гуманитарной помощи
При сильном землетрясении в Китае пострадали десятки человек, один погиб
Главе МИД Японии пророчат кресло министра обороны страны
В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа
Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России