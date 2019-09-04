«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег

Несколько месяцев назад 48-летнюю звезду сериала «Моя прекрасная няня» и фигуриста Петра Чернышева все поздравляли с рождением дочери. Для актрисы дочь Мила стала третьим ребёнком, а для спортсмена - первенцем.

Казалось, эта красивая пара была так счастлива. Кто бы мог подумать, что в конце лета появятся тревожные слухи о тяжёлой болезни Анастасии. Напомним: журнал «Тайны звезд» сообщил, что у Заворотнюк после рождения младшей дочери Милы якобы диагностировали опухоль мозга. Эксперты издания предположили, что болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую знаменитая артистка возможно прошла, чтобы снова стать мамой.

Однако представители Анастасии Заворотнюк опровергают, что она больна. Дескать, красавица отменила выступления и спектакли из-за процедуры получения американского паспорта.

Но, к сожалению, в артистических кругах разговоры о том, что Анастасия столкнулась с серьёзным недугом курсируют уже не первый месяц. Петр Чернышев, по словам друзей Заворотнюк, последние месяцы не выступал в ледовом шоу Татьяны Навки, помогал дома жене. Мол, только после того, как в прессе появились сообщения о болезни Анастасии, Чернышев снова вернулся в состав ледовой команды Татьяны Навки. Но как часто фигурист сможет гастролировать, пока непонятно.

Встревожены и коллеги Заворотнюк по артистическому цеху. По их словам, многие из них предложили семье актрисы врачебную и финансовую помощь, но те отказались.

- Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна, - рассказали «Комсомолке» партнеры Анастасии, снимавшиеся с ней в одной из известных картин.

Напомним: с фигуристом Петром Чернышевым Анастасия Заворотнюк счастлива в браке уже более 10 лет. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Рождение ребёнка супруги скрывали до весны 2019 года.

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