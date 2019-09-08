"Бузова выставляет себя посмешищем": скандальный блогер разоткровенничалась о пагубной зависимости певицы

Ольга Бузова является примером для многих девушек. Богатая и знаменитая певица с идеальной фигурой не устает демонстрировать поклонникам свое тренированное тело. Поющая ведущая гордится тем, как выглядит, а не так давно и вовсе заявила, что ее принимают за школьницу.

"Сейчас мне 33, но регулярные тренировки, правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина", - заявила Ольга Бузова.

Увидев комментарий ведущей "Дома-2" скандальный блогер Лена Миро решила расставить все точки над i и откровенно рассказать о пагубной зависимости певицы. Миро предупредила - не стоит верить глазам своим и тому, что пишут в Инастаграме.

buzova86 Будем вместе танцевать под Бузову

"В то, что Бузова является частым покупателем алкогольной продукции, я безусловно верю. Но как при таком-то лице можно, в принципе, заикаться про паспорт?", - задалась вопросом обозревательница.

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Лена Миро назвала артистку женщиной трудной судьбы, которая снимает тяготы трудовых будней спиртным. "При всех своих пришитых волосиках и ресничках Оля выглядит, как 45-летняя женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы. Той, что после тяжелого трудового дня наливает в стакан водочку и заедает эту водочку жареной на сале картошечкой", - написала она. Блогер не понимает, зачем "Бузова выставляет себя посмешищем, неся околесицу про вино, которое ей продают по паспорту?".

Не могла Миро пройти и мимо фотографии, на которой Бузова демонстрирует стальной пресс. "Вы знакомы с явлением пресс «алкоголика»? Когда человек мало жрет и много бухает, его тело высыхает, и становится виден пресс. Вот и Бузова высохла и стала еще больше похожа на бесполого мужика неопределенного возраста. Грудь пропала от слова «совсем», на животе - грубая и дряблая кожа, зато пресс виден", - сказала, как отрезала, Лена Миро.