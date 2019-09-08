2019-09-08T00:59:29+03:00
Звезды

Ольга Бузова вспомнила, как коварная Костенко уводила Тарасова из семьи

Звезда поделилась деталями предательства супруга, который попался на удочку разлучницы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бузова поделилась деталями предательства супруга, который клюнул на удочку разлучницыБузова поделилась деталями предательства супруга, который клюнул на удочку разлучницыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новость о второй беременности Анастасии Костенко от Дмитрия Тарасова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники всю неделю жалеют бывшую жену футболиста Ольгу Бузову. Сама поющая ведущая остро отреагировала на эту новость, давая понять, что боль от предательства сильна. Она едко высказалась о нынешней возлюбленной спортсмена.

Ольга Бузова вспомнила о сложном периоде в жизни, разоткровенничавшись на Лобном месте на "Доме-2". Участники телестройки обсуждали такую деликатную тему, как предательство и коварные планы, которые вынашивают разлучницы, уводящие мужей из семьи.

Бузова поделилась деталями предательства супруга, который клюнул на удочку разлучницы. Вероятно. Анастасия Костенко заранее вынашивала свой хитрый план. Певица вспомнила, как однажды увидела фотографии модели, сделанные на фоне плакатов с изображением Дмитрия Тарасова.

Доброжелатели постарались сделать так, чтобы снимки Костенко попались на глаза Бузовой. "Одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной. Поэтому такие случаи зачастую происходят в жизни…", - посетовала Оля.

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Откровение Ольги Бузовой об Анастасии Костенко
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"Прикоснуться к высокому хочется", - выкрикнула участница шоу Анастасия Балинская. "Ну да", - согласилась с ней исполнительница.

Публика бойко ринулась обсуждать откровение Ольги Бузовой. Многие считают, что она имеет полное право вспоминать о бывшем муже. Ведь она отдала ему свои лучшие годы, а он с ней так поступил.

"Она с ним была в законном браке, имеет право вспоминать, сколько угодно, а он даже дом не может продать без упоминания бывшей, так и написано: продается дом Тарасова, бывшего мужа Ольги Бузовой. И у Текилы в ролике на ютуб только о ней и говорил", "Она просто вспоминает, а он за ее счет пытается дом продать, разницу чувствуете?", "Да кто бы его знал, если бы не Бузова", - пишут поклонники поющей ведущей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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