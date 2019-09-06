Снимали фильм о Беслане. А сняли вину с террористов

Ну, слава свободе слова, - разобрались спустя 15 лет, кто виноват в гибели заложников в школе №1 Беслана. Надо было дождаться, пока спустя полтора десятилетия после трагедии из спортивных журналистов и светских львиц вырастет новое поколение расследователей, которое расскажет стране всю правду. Словно и не было официального разбирательства, поминутно расставившего все точки над i. Не было и расследования парламентской комиссии. Не было десятков и сотен репортажей с места, свидетельств очевидцев по горячим следам, воспоминаний спецназовцев...

Нет, друзья, все это было давно и неправда. Садитесь перед монитором, сейчас мы вам расскажем, как все было на самом деле. Рассказ наш будет структурно совпадать с «откровениями» Шамиля Басаева, который свалил всю вину за гибель детей и их родителей на власти «Русни» и спецназ.

И многие ли сейчас вспомнят, кто такой - этот Шамиль? Самый безбашенный террорист 90-х? Наверное. А новое поколение блогеров говорит, что это борец за свободу Ичкерии, рыцарь без страха и упрека. Вот и его соратник на экране - Ахмед Закаев. Не в забрызганном кровью камуфляже, а в дорогом костюме. Что у него может быть общего с террористами. Ах, он в розыске? Так «в этой стране» и «за твиты сажают».

Вот и получается у нынешних «расследователей», что кровожадный спецназ сам сжег спортзал с заложниками из огнеметов, а журналисты (между делом, к слову, таскавшие под обстрелом детей из школы) это скрыли».

Думаете, в этих фильмах дали словам тому самому спецназу? Или тем самым журналистам? Или главе парламентской комиссии экс-сенатору Александру Торшину? Только по его материалам с уникальными фото- и видеодокументам можно делать сериал. Но зачем, если задача не напомнить о страшной трагедии, которая тогда объединила страну, а наоборот посеять раздор. Который старательно поддержали желающие нам добра западные медиаресурсы.

Как четко подметила главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, «Басаев устроил Беслан, чтобы натравить одних россиян на других. Спустя 15 лет у него это получилось». Авторы этих фильмов, мастерски эквилибрируя, магическим образом переложили ответственность за страшный теракт с террористов на государство, даже не осудив нелюдей, захвативших беззащитных детей и издевавшихся над ними в течение 50 часов. И обесценили подвиг погибших спецназовцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/729414" frameborder="0"></iframe> Выжившие в Беслане.15 лет назад произошёл один из самых страшных терактов в истории нашей страны. Боевики захватили школу в Беслане. Погибли 334 человека. Но что стало с теми, кто выжил в том аду? По материалу RTD: https://doc.rt.com/filmy/beslan-zhizn-za-angelov

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