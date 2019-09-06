Пригожин и Валерия рассказали о трагедии с их ребенком

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной из крепких пар российского шоу-бизнеса. Они вместе переживают горести и радости. За плечами продюсера и его супруги были неудачные браки. Встретив друг друга они обрели истинное счастье. Однако и пережили общую трагедию.

Иосиф Пригожин стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. В эфире передачи продюсер рассказал о том, какие чувства испытывал к Валерии, когда они только начали встречаться.

Пригожин сообщил, что влюбился без памяти. "Я задыхался, если ее не было рядом. Ходил к врачам, проверял легкие. Они говорили, что все у меня хорошо. Но вот такая реакция на Леру - я не мог дышать. Думал, что умру", - заявил продюсер.

По его словам, он знал, что у Валерии трое детей и за плечами тяжелое расставание с первым мужем. "Даже если бы у нее было 29 детей, то я бы не остановился", - поведал он. А признаться в любви решился на съемках клипа в Амстердаме: "Там во время беседы один на один сказал, что люблю ее".

Валерия также пришла поддержать супруга в студию. Она призналась, что Пригожин покорил ее своей настойчивостью: "Конечно, я чувствовала, что он ко мне неровно дышит. Появлялся там где я и вообще".

Вспомнили супруги и о том, как пережили трагедию с ребенком. В начале отношений им было совсем не до появления общего наследника. А потом певица забеременела. "Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна. А через две недели после этого поняла, что жду ребенка", - заявила артистка. Она была на втором месяце.

Тогда врачи ее успокоили и сказали, что нужно ждать и надеяться, что все будет хорошо. "Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли. Мы все свои раны залечиваем в работе", - поделилась Валерия.

У пары на двоих шестеро детей, перед которыми они всегда чувствовали ответственность. При этом Валерия подчеркнула, что не хочет иметь детей искусственным способом.