Плачущая Виктория Боня винит себя в смерти маленького брата

Виктория Боня и ее семилетняя дочь снялись в программе Елены Малышевой "Жить здорово!". Во время эфира модель рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье.

В передаче речь шла о том, как обезопасить детей дома. Елена Малышева пригласила в студию Викторию Боню. Модель рассказала свою историю. Когда ей было 12-лет, у нее погиб брат. Малышу на тот момент было чуть больше года.

"Я последняя, кто оставалась с ним. Было семь вечера. Я хотела отдохнуть и отдала брата маме. Она была спросонья. Приложила его к груди и опять уснула. Он проснулся, вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик... Я это пережила", - со слезами на глазах рассказала Боня.

victoriabonya Когда мы были с Энджи в Москве, нас пригласили на передачу к Елене Малышевой...

По ее словам, люди, проходившие снизу, видели, что ребенок находится в опасности, но ничего не предприняли. Лишь один из соседей все-таки догадался подняться в квартиру. Но было слишком поздно.

"Сосед пришел, постучал в дверь и говорит: «У вас ребенок на балконе». Мама ответила, что ребенок спит и тут услышала грохот. Если бы он зашел, оттолкнул ее, побежал и забрал ребенка… Или если бы кто-то скинул плед и его растянули, брата можно было бы спасти", - заявила звезда и заплакала.

Она винит себя в смерти брата и в том, что не доглядела за малышом: "Не могла себе этого простить, потому что мне казалось, что это я виновата. Потому что мне казалось, что если бы я взяла его гулять, то он остался бы жив".