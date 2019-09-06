2019-09-06T17:10:39+03:00
Звезды

Плачущая Виктория Боня винит себя в смерти маленького брата

Личной трагедией модель поделилась с Еленой Малышевой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Во время эфира модель рассказала о трагедии, которая произошла в ее семьеВо время эфира модель рассказала о трагедии, которая произошла в ее семьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Виктория Боня и ее семилетняя дочь снялись в программе Елены Малышевой "Жить здорово!". Во время эфира модель рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье.

В передаче речь шла о том, как обезопасить детей дома. Елена Малышева пригласила в студию Викторию Боню. Модель рассказала свою историю. Когда ей было 12-лет, у нее погиб брат. Малышу на тот момент было чуть больше года.

"Я последняя, кто оставалась с ним. Было семь вечера. Я хотела отдохнуть и отдала брата маме. Она была спросонья. Приложила его к груди и опять уснула. Он проснулся, вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик... Я это пережила", - со слезами на глазах рассказала Боня.

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Когда мы были с Энджи в Москве, нас пригласили на передачу к Елене Малышевой...
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По ее словам, люди, проходившие снизу, видели, что ребенок находится в опасности, но ничего не предприняли. Лишь один из соседей все-таки догадался подняться в квартиру. Но было слишком поздно.

"Сосед пришел, постучал в дверь и говорит: «У вас ребенок на балконе». Мама ответила, что ребенок спит и тут услышала грохот. Если бы он зашел, оттолкнул ее, побежал и забрал ребенка… Или если бы кто-то скинул плед и его растянули, брата можно было бы спасти", - заявила звезда и заплакала.

Она винит себя в смерти брата и в том, что не доглядела за малышом: "Не могла себе этого простить, потому что мне казалось, что это я виновата. Потому что мне казалось, что если бы я взяла его гулять, то он остался бы жив".

ИСТОЧНИК KP.RU

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