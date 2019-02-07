2019-02-07T19:15:09+03:00
Звезды

"Возмущению нет предела!": Слава вслед за Шукшиной набросилась на Малахова

Взбешенная певица обратилась к шоумену
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Слава.Певица Слава.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Анастасия Сланевская, известная широкой публике как Слава, не смогла сдержать эмоций из-за современных ток-шоу. Артистка вслед за своей коллегой Марией Шукшиной набросилась на Андрея Малахова и его коллег по цеху.

"Стоп, Андрей, и все остальные! Возмущению нет предела! Буду говорить поименно. Вы давно видели мой пост, о том, как меня раздражают программы на федеральных каналах, суть которых доносится аудитории от очень авторитетных телеведущих: Андрея Малахова, Дмитрия Борисова "Пусть говорят", Дмитрия Шепелева "На самом деле". Программы, которые позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи, ДНК-тестами, выдавая все это за чистую монету. Хотя это просто грязное шоу, за которое платят", - начала гневную отповедь артистка.

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"Стоп Андрей, и все остальные! Возмущению нет предела!", - обратилась к шоумену певица Слава
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Слава напомнила, что подобный формат телешоу когда-то внедрила телеведущая Опра Уинфри. "Процесс деградации американского народа в принципе и начался во время ее эфиров!", - констатировала певица со знанием дела.

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Андрей Малахов в своем шоу обещает телезрителям сюрпризы и разоблачения
67178 отметок «Нравится»392 комментариевInstagram

"Скажите честно: почему такой высокий рейтинг? Неужели вам это действительно нравится?" - задала риторические вопросы знаменитость в комментарии к видео, которое она разместила в Instagram.

Чтобы наверняка достучаться до Андрея Малахова, в самом видео артистка обратилась к шоумену персонально. "В нашем мире стали звездами такие люди как Гоген Солнцев. Я не знаю, кто это, мне просто коллега по цеху его показал. Типа для него смешно, а для меня - чистый позор и отстой. Я вообще считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша! Остановись! Это просто ад. Все что делается сейчас на телевидении, - это ад. И с умным лицом все это показывается, как будто он хочет решить чью-то проблему. Но ты не решаешь проблемы. Ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь! Андрюша, стоп!" - заявила певица Слава.

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Шукшина завопила от глумления Малахова
5437 отметок «Нравится»172 комментариевInstagram

Стоит отметить, что Слава - не единственная, кто публично обращался у телеведущим ток-шоу, в том числе и Андрею Малахову с требованием остановить безумие, царящее в эфире подобных передач. Не так давно актриса Мария Шукшина объявила крестовый поход против Малахова. Теперь артистка переодически отчитывается о своих успехав в этом нелегком деле, публикуя обличительные посты про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка даже подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей". Шукшина заявила, что собирается бороться до тех пор, пока передачу не снимут с эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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