"Позор. Твои руки в крови!": Дженнифер Лопес освистали на красной дорожке за любовь к меху

Дженнифер Лопес пережила несколько неприятных минуты на красной дорожке. На 50-летнюю звезду во время премьеры фильма "Стриптизерши" напали зоозащитники. Они оскорбляли знаменитость и обвинили ее в убийстве беззащитных животных.

Дженнифер Лопес давно известна своей любовью к натуральному меху и коже. В картине "Стриптизерши" актриса сыграла одну из главных ролей. В кадре звезда не раз представала в шикарных шубках, с дорогими сумочками из кожи крокодила и питона, демонстрировала прочие атрибуты роскоши. Сей факт взбесил гринписовцев.

frankgalasso1 Дженнифер Лопес давно известна своей любовью к натуральному меху и коже

Когда 50-летняя Лопес эффектно появилась на показе картины в Торонто в соблазнительном платье золотистого цвета с глубоким декольте от дубайского бренда Maison Yeae и с клатчем в виде пачки долларов, то нос к носу столкнулась с разгневанными активистами. Они размахивали плакатами с призывами к Джейн Ло отказаться от меховых изделий.

"Дженнифер, прекрати носить натуральный мех", "Позор Лопес! Теперь пора перестать носить мех!", "Позор. Твои руки в крови", "Ты убиваешь животных", "Она ненавидит животных", - вопили зоозащитники. Они также выкрикивали непечатные оскорбления в адрес звезды.

jlo Дженнифер обожает мех

Лопес продолжала улыбаться и позировать фотографам. Знаменитость старалась сохранять лицо. "Она прекрасно слышала все оскорбления. Их просто невозможно было не услышать. В общем, ей пришлось несладко", - цитирует одного из очевидцев Daily Mail.

jlo На 50-летнюю звезду во время премьеры фильма "Стриптизерши" напали зоозащитники

Отметим, Дженнифер обожает мех. Его она сочетает с босоножками и бикини, экспериментирует с цветами. При этом актриса не первый раз становится мишенью зоозащитников. В 2011 году вице-президент PETA жестко высказался по поводу обложки, на которой певица позировала в шубе из арктической лисы: "Люди, которые носят мех, либо невежественны, либо высокомерны. Поскольку мы не раз присылали Дженнифер Лопес видео, показывающие жестокое обращение с лисами, с которых снимают мех, она явно принадлежит к числу последних".