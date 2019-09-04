"Воистину вечно молода": Дженнифер Лопес в белом купальнике восхитила идеальной фигурой

Дженнифер Лопес вместе с женихом Алексом Родригесом отправились в отпуск на Лазурное побережье. 50-летняя звезда подробно рассказывает о том, как проходят ее каникулы, в своем блоге.

Большую часть времени Дженнифер Лопес и Алекс Родригес проводят на белоснежной яхте. Как раз там Лопес устроила фотосессию. На снимке она предстала в слитном белом купальнике с говорящей золотистой надписью Forever Young. Знаменитость продемонстрировала стройные ноги и рельефный пресс.

jlo St.Tropez 2019

На публикацию Лопес весьма эмоционально отреагировали ее поклонники. В комментариях они восхитились стройной и подтянутой фигурой звезды, а также ее ровным бронзовым загаром: "Невероятная и самая красивая!", "Воистину вечно молода", "Сейчас ты выглядишь круче, чем когда-либо!", "Сияешь, как бриллиант", "С возрастом ты становишься лучше и красивее", "С каждым годом становишься все жарче", "Идеальная!","Безупречная фигура", "Я хочу быть такой же через несколько лет".

Дженнифер Лопес, чтобы постоянно оставаться в форме, приходится много заниматься спортом. О тренировках она не забывает даже на отдыхе. Ну а вечерами парочка вместе с друзьями выбираются в местные рестораны и бары, где веселятся и танцуют до самого утра.

Напомним, Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летие, завершила большой гастрольный тур "Its my party" и закончила съемки в фильме "Стриптизерши". Впереди у нее свадьба. Дженнифер уже выходила замуж три раза. Впервые она пошла под венец в 1997 году с официантом и менеджером Охани Ноа. Супруги расстались спустя год и еще долго судились друг с другом - Охани шантажировал звезду интимными снимками и видеозаписями и требовал денег. Второй брак Джей Ло заключила с танцором Крисом Джаддом в 2001 году. Но и он продлился только год. В 2014 году Дженнифер вышла замуж за латиноамериканского певца Марка Энтони. В 2008-м у них родились двойняшки Макс и Эмма. Супруги развелись в 2014 году. В феврале 2018 года Лопес начала встречаться с Алексом Родригесом.