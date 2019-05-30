Версия окружения актрисы: Недвижимость Элины Быстрицкой тайно присвоила ее сестра

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля этого года, ей был 91 год. Актриса не имела детей. Она оставила завещание, в котором, как говорила подругам, собиралась указать в числе прочих и свою помощницу - Ксению Рубцову. Однако младшая сестра актрисы София Шегельман, проживающая с семьей в Израиле, написала заявление в полицию, обвинив эту самую помощницу в краже. А недавно поползли слухи, что наследство Быстрицкой исчезло вместе с завещанием...

«Комсомолка» попыталась разобраться в этой темной истории.

«В завещании могут быть сюрпризы»

Напомним, последние 10 лет рядом с Элиной Быстрицкой была ее помощница и концертный директор Ксения Рубцова (в прошлом - директор Людмилы Зыкиной, сейчас директор «Дома Зыкиной», экс-продюсер «Бурановских бабушек»).

- Элина абсолютно доверяла Ксении, - рассказывает «КП» подруга актрисы Людмила Голяндина. - Она уже не могла выходить на сцену, а Ксения стала устраивать ей концерты. Это было архиважно для Элины - чувствовать себя востребованной. Но в сентябре 2018 года приехала родная сестра из Израиля - София Шегельман. Всех отгородила от Элины, заменила ей сиделок, заперла ее дома, а сама уехала и лишь раз в месяц наведывалась. Думаю, сестра объявилась и установила свои порядки, когда до нее дошли слухи, что Элина собирается указать в завещании Ксению Рубцову... Завещание откроют через полгода - так положено по закону. Уверена, в нем могут быть сюрпризы для сестры актрисы.

Сестра Быстрицкой София живет в Израиле. Фото: Личный архив

- Завещание Элины лежало в ее квартире, но исчезло, как и часть вещей, - заявила «КП» сестра актрисы София Шегельман. - Что в нем, неизвестно. Копия должна быть у нотариуса.

- Наследство Элина хотела разделить между родственниками и близкими ей людьми, - продолжает Людмила Голяндина. - Но, как мы узнали недавно, все имущество еще при жизни Элины вывела из наследственной массы ее сестра София. Подсуетилась, чтобы никому ничего не досталось. У Элины же есть другие родственники. Например, жива ее родная сестра по отцу Анна Быстрицкая, живет на Украине. С ее мамой что-то случилось, и девочку поднимала мама Элины. Анечка жила в их семье. Еще есть племянник в Донецке, Сергей Быстрицкиий. Я с ним говорила, не исключено, что он будет претендовать на наследство.

Есть родственники по фамилии Быстрицкие, которые в Москве живут. Есть друзья, которых Элина обожала и могла отписать им что-то. Но София сыграла на опережение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

«Квартиру продала»

- София Шегельман, насколько мне известно, за три недели до смерти Элины продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. С отсрочкой освобождения жилплощади. По сути, квартиру с живой сестрой продала! - уверяет подруга актрисы Людмила Голяндина. - При этом в начале 2000?х Элина уже дарила ей одну свою квартиру в Москве. Там был сделан шикарный ремонт. Получив подарок, София продала эту квартиру и окончательно поселилась в Израиле. Элина была огорчена...

Ради сестры, ее детей и внуков Элина решила купить дом в Вильнюсе, где когда-то жила с родителями. София жаловалась, что в Израиле летом очень жарко. Быстрицкая оформила дом в долях - чтобы сестра вновь не продала подарок у нее за спиной. Но, как сейчас я узнала, сестра Соня и этот дом успела вывести из наследственной массы.

Бывшая помощница актрисы Ксения Рубцова. Фото: instagram.com/ksenya_rubtsova

«Дом переписала на мужа внучки»

Мы связались с женщиной, которая в 2010 году продала Элине Быстрицкой свой дом в Прибалтике.

- 24 декабря 2010 года состоялась покупка, - рассказала «КП» Анна Сенкевич. - Дом большой - более 400 квадратов, три с половиной этажа. Мы заключили договор купли-продажи. На счет мне перевели 200 тысяч долларов. Это были Элинины деньги. Оформили дом так: 70 процентов - на Элину, 30 процентов - на сестру.

Я и сейчас живу в соседнем доме. Актриса покупала недвижимость, чтобы приезжать к нам отдыхать. Ее родители в Вильнюсе похоронены. Сестра София приезжала по весне и до осени с мужем Вадимом тут сидела. И все родственники из Израиля приезжали, сын Петя с друзьями. И Ксения Рубцова, помощница Элины, здесь гостила пару раз.

Быстрицкая приезжала на пару недель только: у нее всегда было много дел. Мы подружились, Элина очень добрый и хороший человек. Но в ее отсутствие начинала верховодить София, позволяла себе грубить, кричать.

На содержание дома в Вильнюсе (платежи ЖКХ, оплата охраны, страховка дома и прочее) Элина давала большие деньги. Актриса перечисляла Софии 15 тыс. долларов в год. Но я знаю, что реально содержание дома обходилось в 4 тысячи. Моя дочка все эти платежи делала. Интересно, куда девалось все остальное?

Насколько я поняла, сестры не очень ладили. Когда Соня в Москву приезжала, Элина гостиницу оплачивала: быть в одной квартире им было трудно. В Вильнюсе селились на разных этажах.

А недавно я узнала, что дом, который я продала Элине Быстрицкой, в 2017 году (еще при ее жизни) София через доверенность переписала на мужа своей внучки!

Куда ушли 38 миллионов рублей?

Недавно по заявлению Софии Шегельман было возбуждено уголовное дело. Как утверждает сестра актрисы, со счетов Быстрицкой за несколько последних лет было снято порядка 38 млн рублей. Снимала деньги помощница актрисы Ксения Рубцова.

- Снимала Ксения деньги законно - до доверенности. Но распоряжалась этими деньгами незаконно, - считает сестра актрисы.

Шегельман полагает, что это воровство. Но пока вешать ярлыки рано.

- Ксения снимала деньги со счетов Элины только по распоряжению самой Элины Авраамовны, - говорит подруга актрисы Людмила Голяндина. - Конечно, я не в курсе всех трат, но имею об этом представление. Во-первых, со счетов Элины регулярно пересылались деньги в Израиль семье ее сестры. Соня просила выслать деньги на операцию сыну - переводы со счетов Элины делала Ксения Рубцова как ее помощница - порядка 8 млн. руб. Потом еще шли туда суммы поменьше. Плюс траты на ведение домашнего хозяйства, на оплату сиделок Элины Авраамовны. Также Ксения Рубцова и Элина Быстрицкая устраивали концерты для ветеранов.

Ксения делала переводы со счета Элины, и актрисе на мобильный приходили смс-уведомления. Элина была в курсе всего.

К слову, на днях крестный Элины - а она крестилась в зрелом возрасте - отнес обращение к Александру Бастрыкину (глава Следственного комитета РФ. - Ред.), которое подписали многие люди, с просьбой разобраться, как умирала Элина Быстрицкая и в каких условиях она была последние полгода. София никого из нас не подпускала к Элине в это время. Мне сиделка передавала, что видела, как Элина подписывала сестре доверенность. Опустила голову, отвернулась, поставила роспись, утирая слезы...

Когда Быстрицкая купила дом в пригороде Вильнюса, ей принадлежали 70 процентов доли. Потом, по словам окружения актрисы, сестра артистки София переписала ее долю на своих родных.

Сокращенный перевод

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Оксана Панцерева и Анна Сенкевич продают, а Элина Быстрицкая покупает в собственность 70/100 доли жилого дома, общая площадь - 409,81 кв. м, и 70/100 доли земельного участка.

1.1. Оксана Панцерева и Анна Сенкевич продают, а София Шегельман и Вадим Шегельман покупают в совместную собственность участок земли общей площади - 0,1348 га; 30/100 доли жилого дома.

Адрес: Вильнюс, Диджёйи-Реше, Зеленая ул. д. 48.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Квартира не продана»

«Комсомолка» обратилась к представителю сестры Быстрицкой Анастасии Расторгуевой, чтобы получить мнение второй стороны конфликта.

- Знакомые Элины Быстрицкой уверяют, что квартира актрисы в Леонтьевском переулке была продана еще до смерти Быстрицкой...

- Нет, нам о таком ничего не известно. Если у вас есть документы - будем рады их посмотреть. По моим сведениям, это квартира Элины Авраамовны.

- Бывшая хозяйка дома в Вильнюсе рассказала, что София Шегельман долю Быстрицкой переписала на Виталия - мужа ее внучки Жени.

- Не комментирую.

- Ксения Рубцова утверждает, что она отправляла на нужды семьи Софии Шегельман немалые деньги...

- Ну что она там переправляла?! Она себе взяла (деньги. - Ред.) и себе оставила. По этой ситуации уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере». Поэтому она может говорить что угодно, но что сделано - то сделано. Подробнее не могу рассказывать, идет предварительное следствие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения РУБЦОВА: Могу отчитаться о всех тратах

Мы позвонили бывшей помощнице актрисы.

- Сестра Быстрицкой обвиняет вас в краже 38 млн рублей.

- Я могу отчитаться за эти деньги. Было много проведено мероприятий. Естественно, эти деньги не просто так снимались, а на конкретные дела, в которых участвовала Элина Авраамовна. К сожалению, я сейчас не могу разъяснить детально - идет проверка. Пусть она (София Шегельман. - Ред.) говорит все, что угодно.

Я подала в суд на семью Софии. Ведь я переводила им деньги из своего кармана. Элина просила помочь, я отправляла личные средства. Общая сумма за 8 лет получилась более 6 млн рублей. Кто же мог подумать, что в качестве благодарности она напишет на меня в полицию! Просто нет слов.

Элина Быстрицкая предупреждала, что ее сестра - человек жестокий. Я относилась к ее предупреждениям несерьезно. Думала, это какая-то сестринская обида, пройдет. А, оказывается, с возрастом качества - у кого-то хорошие, у кого-то плохие - только прогрессируют.

- Когда сестра Быстрицкую изолировала - уже ничего нельзя было сделать?

- Я побежала в театр. Мне сказали, что это же сестра, мы здесь лишние, сами разберутся. Друзьям и подругам позвонила, все пытались. Но ответ на звонки был один: «Элина поела и спит». София Шегельман еще большая актриса, чем Элина, - я только сейчас это поняла.

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Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болела, не вставала с постели, теряла зрение, жаловалась на сердечные боли. Актриса была одинокой женщиной, бездетной. Младшая сестра артистки София Шегельман постоянно живет в Израиле и не могла часто приезжать в Москву. Заботу об актрисе взяла на себя ее концертный директор Ксения Рубцова (экс-директор ансамбля Зыкиной, «Дома Зыкиной» и бывшая помощница певицы — Ред.). Говорят, Быстрицкая так прониклась к ней, что высказала желание указать Рубцову в завещании (подробности).

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Сразу после смерти Элины Быстрицкой ее сестра София Шегельман рассказала «КП» о том, что судится с помощницей актрисы Ксенией Рубцовой. Шегельман обвиняет экс-директора Быстрицкой (она же - бывшая директор Людмилы Зыкиной, «Дома Зыкиной», продюсер «Бурановских бабушек») в снятии и присвоении со счета актрисы денежных сумм. По ее заявлению начато следствие. А Ксения подала в суд на Шегельман, утверждая, что у той перед ней есть финансовый долг (подробности).