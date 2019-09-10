2019-09-10T22:37:35+03:00
Здоровье

Лекарственный апокалипсис в России

Наш колумнист - о том, сколько россиян умерло, умирает, и умрет от того, что не могут получить нужное лекарство
Герман ПЯТОВврач-хирург, кандидат медицинских наук
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Как может быть такое, что банальные препараты вдруг исчезли в РоссииКак может быть такое, что банальные препараты вдруг исчезли в РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

"Кто может что либо разъяснить об отсутствии в аптеках пропранолола (анаприлин; обзидан;..). Вопрос жизни и смерти?!"

Это пост в одной из медицинских групп.

Такие посты можно видеть в медицинских и пациентских группах соцсетей все чаще и чаще.

Ситуация совершенно поразительная - эти препараты были достаточно свободно даже в моей укладке, когда я подрабатывал врачом обычной линейной бригады "скорой помощи" аж 30 лет назад! Это было еще в СССР, в эпоху тотального дефицита всего и вся.

Как может быть такое, что банальные препараты вдруг исчезли в России в рыночное время, в эпоху глобализации?!

Да очень просто: существующие законы взяли фармацевтический рынок в такие клещи, что вызвали глубочайший кризис с лекарственным обеспечением. Уже несколько лет мы слышим сообщения о том, как то одна, то другая фармацевтическая компания отзывает с российского рынка свою продукцию. Но за этим обычно следуют бравурные отмашки чиновников: «У нас аналогичной продукции завались, мы и не заметим их ухода».

Так, в марте компания Takeda объявила, что «с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) (Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечнососудистой системы).

В мае Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) опубликовала информационное письмо от 07.05.2019 № 02И-1172/19, в котором доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения, что МЗ РФ приняты решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения следующих лекарственных препаратов ООО «Тева»... и далее список из десяти лекарств, одно из которых - Обзидан (пропранолол), тот самый, который не могут найти в Питере, хотя вопрос жизни и смерти.

Уже несколько лет мы слышим сообщения о том, как то одна, то другая фармацевтическая компания отзывает с российского рынка свою продукцию

Уже несколько лет мы слышим сообщения о том, как то одна, то другая фармацевтическая компания отзывает с российского рынка свою продукцию

Как так? Что случилось? Неужели злые иностранцы хотят лишить россиян жизненно важных лекарств просто из русофобии?

Если от криков о помощи с лекарствами в соцсетях перейти к исследованиям экспертов, то можно увидеть, что на протяжении последних трёх-четырёх лет постоянно возникают "коллапсы" с обеспечением той или иной группы пациентов. То ВИЧ инфицированные пациенты вдруг не могут ни купить, ни получить бесплатно противовирусные препараты, то онкологические больные лишаются противоопухолевых препаратов, то диабетики выбивают инсулин с нарядом полиции.

Все эти явления носят масштабный характер: по данным организаций, мониторящих ситуацию с обеспечением лекарствами, только за 2018 год у россиян пропало более 900 тыс. льготных рецептов из-за отсутствия лекарств в аптеках.

ОДНАКО НИКТО НЕ ПОДСЧИТАЛ, СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ РОССИЯН, ИЗ ТЕХ ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ, НЕ ПОЛУЧИВШИХ ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВО, УМЕРЛО!

А ведь я не преувеличиваю: очень часто приём лекарства - ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ. По закону больших чисел, кто-то точно не смог пережить отсутствие нужного препарата. Но нигде в графе "причина смерти" не будет стоять: "отсутствие лекарства". Люди умерли, умирают, и будут умирать от основного заболевания: женщина, страдающая раком молочных желез, умрет от метастазов, если вовремя не нашлось нужного противоопухолевого препарата. Больной-гипертоник умрет от геморрагического инсульта, если вовремя не примет назначенный врачом пропранолол. Отсутствие антипсихотического препарата может привести к суицидальным попыткам у психиатрических больных. Список примеров можно продолжать до бесконечности.

Если провести логическую цепочку, то станет ясно: игры чиновников с фармрынком просто напросто убивают людей!

Возникает закономерный вопрос: ЗАЧЕМ ОНИ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЮТ?

Я думаю, читатели "Комсомолки" сразу же предложат массу ответов, и не ошибутся. Наиболее частые версии:

- чиновники банально хотят денег

- чиновники просто малограмотные недоучки.

Мне приходится иногда общаться с топ-менеджерами крупных российских фармкомпаний, и все "прелести" взаимодействия представителей как отечественной, так и зарубежной фарминдустрии с отечественными чинушами я знаю, что называется, из первых уст.

Их рассказов хватило бы не то, что на статью - на целую книгу, да и не на одну. Но формат колонки не позволяет мне растекаться мыслью по древу, поэтому изложу кратко:

ЖАДНОСТЬ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ.

Ну, с жадностью всё понятно - в чиновники в России идут не светлое будущее человечеству обеспечивать, а карманы набивать. Но некомпетентность...

Как? Почему? Да всё просто!

Знаете, что является одной из причин развала СССР?

У дотошного читателя возникнет вопрос: почему же все-таки исчезают лекарства?! Фото: Тимур ХАНОВ

У дотошного читателя возникнет вопрос: почему же все-таки исчезают лекарства?!Фото: Тимур ХАНОВ

"Коррозия" социальных лифтов! На руководящие должности перестали назначать людей достойных, а стали назначать «по родству», «по знакомству», и т.д. Примерно к последней трети существования СССР (1966-1991 гг.) властные элиты окончательно потеряли стыд и совесть, и бесцеремонно втыкали своих деток, внуков, правнуков, племяшей, да и просто любовниц - на "тёплые" места - "на кормление". Ладно бы, если бы они просто зарплату получали... а то ведь хотели порулить, и всё дело губили!

Когда в учреждениях, трестах, министерствах, горкомах, исполкомах доля таких вот "родственничков" перевалила определенный процент, все рухнуло.

В нынешней России все это расцвело пышным цветом! Можно зайти в любое министерство, любой департамент, любую крупную компанию с государственным капиталом, любой банк! На мой взгляд, там таких "блатных" - процентов 80-90!!! А всю работу "тащат" на себе жалкие десять процентов тех, кто реально что-то петрит в теме, и попал не по блату, а за знания и профессиональную компетентность.

Это, кстати, и привело к тяжелейшему кризису в российской экономике, который начался еще до всех санкций и контрсанкций. Я уже писал об этом... аж 6 лет назад (!) в августе 2013 года!

Запомните: ЖАДНОСТЬ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!

У дотошного читателя возникнет вопрос: почему же все-таки исчезают лекарства?!

Механизм здесь следующий: власть (в лице Президента) поставила задачу наладить лекарственное обеспечение, уменьшить зависимость от импорта, снизить стоимость лекарственных средств, провести импортозамещение.

Чиновники поступили, как всегда тупо - обязали фармкомпании... "зафиксировать" цены на ЖНВЛП! Делалось это, конечно, не так, "прямо в лоб". Предлагалось зарегистрировать препараты, входящие в ЖНВЛП, заодно регистрировалась и цена. И менять ее после этого в сторону увеличения можно было лишь незначительно... А доллар то вырос аж в два раза!

Что делают фармкомпании? Да всё просто: перестают участвовать в тендерах на поставку лекарственных средств! От четверти до трети тендеров на ЖНВЛП - ни одной заявки! А это что значит? А это значит, что в следующем году наступит Апокалипсис. Пока что - только лекарственный.

Будьте здоровы, дорогие читатели "Комсомолки". Не болейте. А то сами видите, какое оно… импортозамещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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