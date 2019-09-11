2019-09-11T14:43:52+03:00
Звезды

Дженнифер Лопес родит ребенка молодому мужу

50-летняя певица планирует стать мамой в третий раз
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дженнифер Лопес удивила поклонников рассказав им о своих материнских планахДженнифер Лопес удивила поклонников рассказав им о своих материнских планахФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Совсем скоро Дженнифер Лопес отправится под венец в четвертый раз. Ведь нынешний избранник 50-летней певицы буквально носит ее на руках и сдувает пылинки. 44-летний Алекс Родригес очень хочет, чтобы Джен родила ему малыша. Сама звезда настроена решительно и заявила, что планирует стать матерью в третий раз.

Дженнифер Лопес удивила поклонников, рассказав им о своих матриманиальных и материнских планах. Все произошло во время телешоу Ходы Котб на радио SiriusXM. Журналистка расспрашивала знаменитость о предстоящем бракосочетании.

siriusxmsiriusxm
"Money!"
376 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

В какой-то момент она поинтересовалась, планирует ли Дженнифер после свадьбы родить ребенка от Алекса Родригеса. В ответ певица сразу же и без колебания ответила: "Конечно, да!". Если певица осуществит свое намерение, то она фактически станет мамой пятерых детей.

Джен также рассказала о своем заветном желании. Певица, по ее словам, долго и упорно работала всю жизнь. Получить премию "Оскар" было ее мечтой с детства. Она надеется, что критики и поклонники оценят ее фильм "Стриптизерши". "Вы упорно трудитесь всю жизнь и вам интересно, замечает ли кто-нибудь ваши старания", - добавила она.

Напомним, свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится в конце года. Место торжества они держат в тайне. Правда, на днях Алекс намекнул, что они собираются пожениться не в Америке. Возможно, бракосочетание состоится в Эмиратах. Конечно, молодые хотели бы пожениться и раньше, но оба будут заняты до конца октября. Дженнифер готовится к выходу своего нового альбома, а Алекс - к играм чемпионата мира по бейсболу, где он выступает в качестве комментатора.

Певица начала встречаться с мускулистым красавцем в феврале 2018 года. В настоящий момент она воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмму, которые были рождены в браке с Марком Энтони. Кроме того, у артистки прекрасные отношения с детьми Алекса от Синтии Скертис - 14-летней Натальей и 11-летней Эллой. Как признавался Алекс, его дочки просто в восторге от Дженнифер. Впрочем, и сама Лопес привыкла считать, что у нее четверо детей.

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дженнифер Лопес, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов
Глава МВД Эстонии предлагает отменить безвизовый въезд трудовым мигранта из Украины
Киев выплатит освобожденным из России украинцам по 100 тысяч гривен
Россияне стали употреблять почти вдвое меньше алкоголя
В Кремле прокомментировали речь Серебренникова и Дудя на премии GQ
Суд Шотландии счел незаконным приостановку работы парламента
Отец Марии Бутиной подтвердил, что она выйдет на свободу 25 октября
В Госдуме прокомментировали возможное сближение Украины и России
«Кто должен отвечать за фейк»: Захарова прокомментировала увольнение Болтона
Правительство планирует ужесточить наказание за ПДД с детьми в салоне
Путин пообещал оказывать еще больше господдержки российской туротрасли
В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек, из них шесть детей
На военных складах в Винницкой области прогремели взрывы
В Кремле пообещали ответить США на санкции против сотрудников СК РФ
Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности
Пассажир упал под колеса поезда в московском метро
Стая диких гусей попала в двигатель канадского самолета
Психолог усомнилась к снижении числа разводов из-за кризиса
Россиян больше всего беспокоит коммуналка, рост цен и низкие зарплаты
Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
Китай освободит ряд товаров США от дополнительных пошлин