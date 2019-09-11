Дженнифер Лопес родит ребенка молодому мужу

Совсем скоро Дженнифер Лопес отправится под венец в четвертый раз. Ведь нынешний избранник 50-летней певицы буквально носит ее на руках и сдувает пылинки. 44-летний Алекс Родригес очень хочет, чтобы Джен родила ему малыша. Сама звезда настроена решительно и заявила, что планирует стать матерью в третий раз.

Дженнифер Лопес удивила поклонников, рассказав им о своих матриманиальных и материнских планах. Все произошло во время телешоу Ходы Котб на радио SiriusXM. Журналистка расспрашивала знаменитость о предстоящем бракосочетании.

В какой-то момент она поинтересовалась, планирует ли Дженнифер после свадьбы родить ребенка от Алекса Родригеса. В ответ певица сразу же и без колебания ответила: "Конечно, да!". Если певица осуществит свое намерение, то она фактически станет мамой пятерых детей.

Джен также рассказала о своем заветном желании. Певица, по ее словам, долго и упорно работала всю жизнь. Получить премию "Оскар" было ее мечтой с детства. Она надеется, что критики и поклонники оценят ее фильм "Стриптизерши". "Вы упорно трудитесь всю жизнь и вам интересно, замечает ли кто-нибудь ваши старания", - добавила она.

Напомним, свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится в конце года. Место торжества они держат в тайне. Правда, на днях Алекс намекнул, что они собираются пожениться не в Америке. Возможно, бракосочетание состоится в Эмиратах. Конечно, молодые хотели бы пожениться и раньше, но оба будут заняты до конца октября. Дженнифер готовится к выходу своего нового альбома, а Алекс - к играм чемпионата мира по бейсболу, где он выступает в качестве комментатора.

Певица начала встречаться с мускулистым красавцем в феврале 2018 года. В настоящий момент она воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмму, которые были рождены в браке с Марком Энтони. Кроме того, у артистки прекрасные отношения с детьми Алекса от Синтии Скертис - 14-летней Натальей и 11-летней Эллой. Как признавался Алекс, его дочки просто в восторге от Дженнифер. Впрочем, и сама Лопес привыкла считать, что у нее четверо детей.