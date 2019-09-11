"Живи, пожалуйста": публика пожалела очень грустного Бориса Корчевникова

Борис Корчевников - один из немногих телеведущих ток-шоу, которого буквально боготворят поклонники. Интеллигентный, тактичный, такой, которому хочется открыть душу, что, собственно, и делают герои его эфиров. При этом Борис и сам откровенничает с публикой.

Сейчас к Борису Корчевникову приковано особое внимание еще и потому, что недавно он сообщил о проблемах со здоровьем. В конце весны многие обратили внимание на то, как сильно поправился телеведущий. Тогда он сообщил, что набрал вес из-за сложного и длительного лечения. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался Борис в эфире программы "Судьба человека" в июле.

Через некоторое время он заявил, что проходил через трепанацию черепа. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому", - добавил Корчевников.

b.korchevnikov Борис Корчевников

Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - поделился 36-летний артист

Теперь же вес звезды приходит к своим прежним показателям, чему свидетельствуют свежие снимки. Вот только Борис на них выглядит очень грустным и вновь заставил поклонников переживать. Корчевников показал селфи, сделанное на заднем сиденье автомобиля. Окно машины приоткрыто, и солнечные лучи падают на лицо утомленного телеведущего. Борис, как водится, не подписал снимок.

В комментариях пользователи стали возносить молитвы за здоровье своего кумира. "Господи, помилуй этого замечательного человека", "Столько боли в глазах…", "Сначала не узнала даже", "Солнечный человек, но очень грустный", "Дай Бог Вам здоровья", "Боренька, Вы как ангелочек", "От Вас исходит такая теплота и доброта" "Пусть Господь Вас хранит! Всех благ! Вы замечательный человек!", "Борис, здоровья Вам и помощи Божией!", "Живи, пожалуйста", "Пусть даже грустный, лишь бы здоровенький", "Борис, Вы сильный Человек с душой Ангела и Бог хранит Вас!", "Верю и знаю, Вы преодолеете все трудности! Бог в помощь!", "Да поможет Вам Господь, все Святые, Ангелы и Архангелы Господни!", "Благополучия и Божьей помощи", - высказались поклонники.

Напомним, 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" Борис Корчевников сообщил, что 14 июля 2015 года перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Телеведущий заявил, что его состояние здоровья было крайне тяжелым, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". После МРТ был поставлен диагноз: "Мне поставили диагноз «опухоль мозга». К счастью, она оказалась доброкачественной", - отмечал Борис. Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". Но благодаря поддержке и любви близких звезда находила в себе силы бороться дальше.