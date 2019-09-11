Елена Малышева показала желудок Бари Алибасова изнутри

Травился Бари Алибасов средством для прочистки труб на самом деле или нет? Не напридумывал ли он с три короба пиара ради — известный ведь мастер этого дела? Вопросов в этой истории было больше, чем ответов, даром что Бари Каримович клялся, что все чистая правда, рассказывал, как ему непросто теперь — приходится употреблять только пюреобразную пищу и даже демонстрировал заключение из больницы.

Эффектную точку над «i» в скандальной истории поставила телеведущая Елена Малышева. В последнем выпуске своей программы «Здоровье» на Первом канале она посвятила большой сюжет «делу Алибасова». Елена Васильевна с разрешения самого Алибасова посетила токсикологическую реанимацию НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. «Я разрешаю врачам рассказать все, что со мной случилось — о моем лечении, моем пребывании в институте Склифосовского», - сказал продюсер в специальном видеообращении.

«Такое количество лжи обрушилось на врачей, - пояснила причину визита Малышева, - что просто нет слов». В клинике телеведущая встретилась с доктором Михаилом Поцхверия, который руководит Центром острых отравлений Склифа. Именно Поцхверия, врач с 40-летним стажем, оказывал первую помощь Бари Алибасову, когда поздним вечером он был доставлен в больницу на «скорой».

Михаил Поцхверия

Врач, который спас Алибасова в программе Здоровье.Выпуск от 08.09.2019

- Он был в сознании, контактен, нормально себя вел, - рассказал доктор Поцхверия о первой встрече с Алибасовым. Шоумену сразу же сделали гастроскопию — причем с помощью современного оборудования, позволяющего зафиксировать исследование желудка больного на видео. И эта запись сохранилась.

- Гастроскопия показала ожог пищевода 3-4-й степени и ожог желудка 2-й степени, - сообщил Поцхверия. Малышева рассказала, как помогают больным с ожогами слизистой пищевода и желудка: прежде всего на пораженные участки наносят особый белок — коллаген.

Разговор продолжился в студии программы, где для наглядности процесс ожога пищевода был продемонстрирован на макете этого органа. Затем врач Юрий Титерин, который и проводил исследование пищевода и желудка Алибасова, прокомментировал поистине уникальную видеозапись.

- Итак, эндоскопическое видео пищевода Бари Алибасова! - с некоторым торжеством произнесла Малышева.

Елена Малышева показала желудок Бари Алибасова изнутри

- Мы видим обожженную слизистую пищевода, - стал пояснять доктор Тетерин. - Красное — это обожженная слизистая. А то черное, что мы видим — это как раз некроз, ожог 4-й степени.

- Слава богу, что Михаил Михайлович записал это видео, - сказала Малышева.

Доктора обратились с экрана к Бари Алибасову: шоумен рановато покинул клинику - уже на 11-й день. Да, Алибасов выписался в хорошем состоянии, но ему еще необходим врачебный контроль. Дело в том, что в процессе заживления происходит рубцевание пораженных тканей, а это чревато неизбежным сужением пищевода. Важно не допустить, чтобы сужение не стало катастрофическим, когда прием даже жидкой пищи будет невозможен. Вероятно, Алибасову понадобится операция.

Шоумен не врал, что сжег себе пищевод «Кротом»

- Если бы не институт Склифосовского, я бы сейчас не сидел перед камерами, - сказал Алибасов все в том же видеообращении. - Прошу извинения, что не пришел в клинику и не пожал врачам руку. Как только ко мне вернется моя жизнеспособность, обязательно приду и поблагодарю за то, что вы спасли мне жизнь.

Таким образом, Малышева доказала: отравление «Кротом» было и ситуация со здоровьем Алибасова до сих пор очень серьезная. Что, конечно, не отменяет того факта, что продюсер и его окружение устроили вокруг отравления полномасштабное шоу.

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