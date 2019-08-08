Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов к производителю «Крота»

8 августа в Пресненский суд поступил иск от Бари Алибасова: продюсер группы «На-На» намерен взыскать 100 млн. руб. с производителя жидкости для прочистки труб «Крот» и с гипермаркета «Ашан», где он был приобретен. В 15 миллионов оценен моральный ущерб, а вред здоровью Бари Каримовича - в 85 миллионов. Как распределены эти миллионы между производителем «Крота» и его продавцом - адвокат скрывает, обещает раскрыть суммы после предварительного заседания суда.

Напомним, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. В результате он провел неделю в реанимации, а теперь продолжает лечение - после этого ЧП у продюсера сузился пищевод. Сегодня Бари Алибасов и президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров дали пресс-конференцию в НСН, на которой объяснили все нюансы исковых требований.

Оказалось, что «Крот» купил солист «На-На» Владимир Политов, и оставил в студии, где его, перепутав с лимонадом, выпил Алибасов. Электронный чек о покупке «Крота», как и медицинские заключения, приложены к иску и поданы в суд.

Андрей Комиссаров объясняет: «Документы только что поступили в канцелярию суда. Встречи с представителями компании-производителя «Крота» не было - это случится только на предварительном заседании суда. За 4 последних месяца у нас есть информацию о смертельном случае из-за употребления «Крота». Один из основных моментов, на которые мы указываем в иске: практически идентичная упаковка напитка «Миринда» и «Крота». Многие люди могут также, как Бари Каримович, пострадать. Это же опасно! Упаковка химического продукта делается похожей на упаковку продукта - лимонада. Мы хотим обратить внимание на это. Помните, как в свое время, начали предъявлять требования к лекарственным препаратам: производителей обязывали делали такую упаковку, крышку которой не могли бы открыть дети, так как было много случаев отравления... Вот и мы хотим создать прецедент!»

Адвокат Алибасова говорит о том, что они в суде будут доказывать нарушение производителями средства для очистки труб требований к маркировке химической продукции. Есть у Алибасова денежные претензии и к продавцам, которые реализуют данную продукцию.

«После того, как я пришел в себя, со мной никто не связывался из представителей производителей «Крота». Я ведь 7 дней пролежал в коме! Помню, когда сделал этот единственный глоток все «взорвалось» внутри: хорошо что до желудка не дошло, а то это было бы гораздо хуже, чем повреждение пищевода. Единственный положительный момент всей этой истории - я похудел на 17 кг», - говорит Бари Каримович.

Сейчас пищевод Алибасова сузился до 6 мм, если в ближайшие месяцы процесс продолжится и достигнет показателей - 5 или 4 мм, то понадобиться операция.

«Я не могу нормально есть на сегодняшний день - пищевод такой узкий, что пища не проходит. Последний раз пытался поесть вчера, но пища застревает!», - жалуется в преддверии суда Бари Каримович.

Также он нашел еще один плюс в этой истории: благодаря пиар-компании вокруг отравления, люди стали более осторожно хранить в доме химические средства.

МНЕНИЕ

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