Версия - доведение до самоубийства: по факту смерти Элины Быстрицкой могут завести уголовное дело

«По предварительным данным неустановленные граждане умышленно не выполняли возложенные на них обязательства по уходу за Элиной Быстрицкой по месту ее жительства, чем довели ее до самоубийства 26 апреля», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сейчас по этому факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Следствие полагает, что народную артистку СССР могли довести до самоубийства сиделки, присматривавшие за ней. Примерно эту же версию нам изложила помощница Быстрицкой Людмила Голяндина. Она была одной из тех, кто подписал заявление в Следственный комитет Москвы, в котором говорится, что актрису целенаправленно довели до крайней степени истощения.

- В последнее время рядом с Быстрицкой находились чужие люди, которых наняла ее младшая сестра София Шегельман, - рассказала Людмила. - Как и чем они ее кормили - непонятно. Поэтому мы решили написать письмо в Следственный комитете, пуская разберутся. Мы несколько месяцев не общались с Элиной Авраамовной и я увидела ее на ее похоронах. Она была страшно истощена. Все, кто знал ее при жизни, был в ужасе.

Тем не менее, что бы ни говорили друзья актрисы, все-таки версия о самоубийстве Быстрицкой выглядит несостоятельной, поскольку она умерла не дома в окружении недобросовестных сиделок, а в больнице.

Элина Быстрицкая (слева) с сестрой Софьей. Фото из семейного архива

- Как и кто мог довести ее до самоубийства, если в больнице она провела около недели? - удивляется адвокат сестры Быстрицкой Анастасия Расторгуева. - Вчера появилась версия, что Быстрицкую заморили голодом. Это в больнице она голодала? Потом новость о существовании якобы второго завещания, которое было утрачено или кем-то похищено. Что в принципе невозможно: при открытии наследства это завещание обязательно бы всплыло, поскольку оно должно быть в единой системе нотариата.

Я объясняю появление фейковых новостей, тем, что сейчас завершается расследование уголовного дела в отношении Ксении Рубцовой, концертного директора Быстрицкой (заявление в полицию о пропаже денег прошлой осенью написала сестра актрисы София Шегельман — Ред.). Ксения в течение непродолжительного времени сняла со счетов Элины Авраамовны 38 миллионов рублей…

- Но Рубцова сняла их по доверенности, выданной ей Быстрицкой.

- Все правильно: она имела право снимать эти деньги, но не имела права присваивать их. Доверенность это поручение на совершение каких-либо действий. Быстрицкой уже было трудно ходить в банк, поэтому она выдала Ксении доверенность, которая ею воспользовалась в корыстных целях. В отношении Рубцовой расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. И сейчас ее окружение из последних сил пытается создать общественное мнение против родственников Быстрицкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

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