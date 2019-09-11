2019-09-11T01:24:02+03:00
Звезды

Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса

На состояние актрисы повлияли проблемы с мужем
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит со страниц СМИ: подозревают, что актриса скрывает серьезную болезнь.Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит со страниц СМИ: подозревают, что актриса скрывает серьезную болезнь.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит со страниц СМИ: подозревают, что актриса скрывает серьезную болезнь. В прошлом году, спустя 10 лет брака с фигуристом Петром Чернышевым, 47-летняя Анастасия родила дочку Милу. И вдруг появились шокирующие слухи о том, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль мозга. Недуг тут же связали с диагнозом покойной Жанны Фриске, тоже сделавшей ЭКО и родившей ребенка в зрелом возрасте.

Муж приревновал

Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.

- Диагноза «рак мозга» у нее нет, - сообщила «КП» директор актрисы Марина Потапова.

- А как Анастасия себя чувствует?

- Нормально. Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок - это такое счастье!

- Она всю себя посвятила материнству? Отошла от дел?

- Ну почему? У нас есть проекты, контракты. Сейчас не могу разглашать - не имею права.

Для мамы Анастасии Заворотнюк сообщения о раке стали новостью. Она даже звонила дочке в Италию (где актриса была на отдыхе) и пыталась выяснить, не скрывают ли от нее болезнь. Анастасия заверила, что такого диагноза у нее нет: «Наговорят тоже... Не слушай всех».

Хотя, похоже, чувствует актриса себя все-таки не совсем хорошо. Когда я позвонила ей, то услышала глухой хриплый голос. Настя либо была не в духе, либо ей нездоровилось.

Эти догадки подтвердил нам знакомый ее мужа Петра Чернышева.

- Я говорил с Петром на днях. Спросил про болезнь жены. Он категорично заявил, что рака у Насти нет, - рассказал «КП» источник, попросивший не называть его имени. - Но подтвердил, что она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной - одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут.

На светских мероприятиях Анастасия, как правило, выглядела замечательно. На фото - с мужем Петром Чернышевым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На светских мероприятиях Анастасия, как правило, выглядела замечательно. На фото - с мужем Петром Чернышевым.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поздние роды - большой риск

Как бы то ни было, пока актриса не желает демонстрировать себя публике. Изменения в ее внешности многим бросились в глаза, когда она появилась на открытии ювелирного салона в Ереване в апреле этого года.

После этого Заворотнюк и вовсе перестала посещать публичные мероприятия и делиться своими свежими фото в соцсетях, что раньше делала регулярно.

Чем же может быть вызвано депрессивное состояние артистки? Об этом мы спросили экспертов.

- Поздние роды - колоссальный удар по здоровью женщины, - рассказала «КП» специалист-гинеколог Минздрава России, руководитель отделения гинекологии Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Елена Уварова. - В 47 лет способных к оплодотворению яйцеклеток организм практически не вырабатывает, нужна стимуляция. Чаще всего в этом возрасте прибегают к услугам ЭКО. Но гормональная атака на организм не проходит без последствий. Могут обостриться имеющиеся заболевания. Происходит, как правило, и прибавка веса, что создает дополнительный дискомфорт.

К сожалению, ползут вверх показатели, доказывающие, что после ЭКО у женщин выявляется рак. Женщины в возрасте 45 плюс, когда в их организме все клетки затихают и готовы на любую стимуляцию ответить опухолью, ради мечты родить малыша идут на риск. Как следствие, нередко потом выявляются онкозаболевания. Применяется активная гормональная поддержка и для того, чтобы возрастная мама выносила беременность, это тоже вредно.

- Вот пример: женщина в 47 лет родила, а сейчас стала неважно выглядеть и чувствовать себя. Почему?

- Это естественно, что после родов у женщины есть и послеродовой синдром, и усталость, ведь жизнь резко меняется с появлением ребенка. Сказывается перенесенная гормональная атака на организм. Но все-таки важен и психологический климат в семье. Если он неблагополучный, то женщина начинает еще больше нервничать. Гормоны стресса тоже провоцируют прибавку веса. Организм защищается и начинает вырабатывать жировую ткань. Выход - взять себя в руки и худеть. И, конечно, обследоваться на гормональный фон.

Завела диетолога

- Анастасия говорила, что у нее появился свой диетолог, - сказала «КП» актриса Вера Сотникова.

Поговаривают, скинуть вес артистке пока не удается, тем более что она кормит грудью. Может быть, поэтому Анастасия решила на время отойти от работы, привести себя в форму и тогда уже появиться на публике во всей красе.

- Анастасия Заворотнюк где-то полгода назад начала питаться у меня, - сообщила «КП» звездный диетолог Маргарита Королева. - У меня профессиональная сервис-доставка еды. И она питалась теми продуктами, которые ей привозили. Не знаю, пользуется ли она сейчас моим сервисом, надо смотреть документы. Я давно ее не видела.

Открытие ювелирного салона в Ереване в апреле этого года. Многие обратили внимание на то, что Заворотнюк (справа) заметно пополнела. Фото: artyoms.com

Открытие ювелирного салона в Ереване в апреле этого года. Многие обратили внимание на то, что Заворотнюк (справа) заметно пополнела. Фото: artyoms.com

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Сразу после вторых родов стала качать пресс

Анастасия ранее в интервью «КП» рассказывала, что сильно переживала, когда в молодости ей доктора поставили диагноз «бесплодие». «Я очень хотела детей, а диагноз прозвучал как приговор», - вспоминала актриса. Она даже лечилась от бесплодия, а потом неожиданно забеременела. Родила дочь Аню. А позже в Америке - сына Майкла.

- Уже через четыре часа после родов я легла и начала качать пресс. Акушерки диву дались, назвали меня «сумасшедшей русской балериной». Приходили врачи, уговаривали подождать какое-то время. Я отвечала: «Да, конечно!», а после их ухода снова принималась за свое. Мне повезло, после родов вес остался неизменным - 49 кг, - вспоминала Заворотнюк.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Концертный директор артистки Стас ХРИСТОВ:

Голос хрипит, потому что простудилась

- У Анастасии нет рака - это точно, - заверил «КП» концертный директор Заворотнюк.

- Я слышала ее голос, он хрипит…

- Простуда, не более. Это просто журналисты раздули «сенсацию». Я уже две недели веду переговоры с телевизионщиками. Предложений было очень много. Остановились на двух вариантах - либо программа Малахова, либо на НТВ большая программа. Анастасия ответит на все вопросы.

- А ближайшие проекты у нее есть?

- Да. Есть заказы на корпоративы на октябрь. Но это закрытые мероприятия, не публичные, поэтому это коммерческая информация. Из ближайшего - будет большое интервью для телевидения, на три-четыре программы накопилось материала. Вопросы материнства и так далее.

- Программа «Эксклюзив» предложила ей гонорар в 3 млн рублей. Анастасия дала ответ, что подумает. Телевизионщики говорят, что Заворотнюк плохо себя чувствует и поэтому пока не может прийти на съемки. К тому же муж запретил ей пока работать, сказал отдыхать, - сообщила «КП» светская тусовщица, бывший директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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По слухам, 48-летняя Анастасия лечится от онкологии

Сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга, встревожили поклонников актрисы. Сама Анастасия новость не подтверждает, но очевидно, что с ее здоровьем не все ладно. Она давно не появляется на публике, отменила участие в спектакле «Все мужчины делают это» (как объявлено, по болезни). Месяц назад на своей странице в Инстаграме сообщила, что ее муж, 48-летний фигурист Петр Чернышев, участвует в ледовом шоу в Ялте, но она с ним не поехала. Написала: «Мы тебя с Милой (11-месячной дочкой. - Ред.) очень ждем дома». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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