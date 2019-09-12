«Прости меня, Самара!»: Билан назначил дату покаянного концерта

Дима Билан прилично пошумел в Сети не только из-за своего неудачного концерта в Самаре, на котором появился, приняв на грудь, приличную дозу коньяка, но и своими последующими публичными извинениями перед поклонниками. Музыкант пообещал дать бесплатный концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и местной клинике нужную аппаратуру.

И слово своё сдержал.

В своём Инстаграме артист выложил афишу предстоящего концерта «Прости меня, Самара» (так певец назвал своё выступление), который состоится 29 сентября.

bilanofficial Спасибо городу Самара! за то, что даёте мне этот шанс!

- Спасибо городу Самара! За то, что даёте мне этот шанс! - написал в соцсетях Билан.-Я хочу вернуть наше с вами доверие друг к другу -

29 сентября, Самара, 19:00, площадь Куйбышева!

Большой бесплатный концерт для всех желающих! У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку! Я готов взять на себя весь этот «огонь», который, видимо, заслужил! А блоггерам, кто хочет меня ещё «распять», если хотите продолжайте, но я стану ещё сильнее. А тем, кто сказал доброе слово в мою защиту или оставил хотя бы маломальский шанс на ошибку такому же как вы человеку, но и артисту, сделанного из души, крови, мышц и мяса - спасибо искреннее!Спасибо ещё раз всем, кто меня попытался понять, включил эмпатию и оставил добрые комментарии. Вы -настоящие люди, не падальщики и не стервятники! Другим же судья не я. Бог. Простите! -выплеснул эмоции в Инстаграме артист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731183" frameborder="0"></iframe> Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.

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Билан пообещал в ближайшее время приехать в город с новым бесплатным концертом, построить детскую площадку в Самаре и подарить нужную аппаратуру детской клинике. (подробности)