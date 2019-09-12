Лолита по-одесски

Нет, ну каждый мужчина, наверное, мечтает поговорить о Лолите. Когда ему сильно за пятьдесят. Вид совсем молоденьких девочек, очевидно, мужчин в этом возрасте как-то бодрит. Подвигает на разные глупости.

Валерия Тодоровского вот подвигнул на фильм "Одесса". (кто хочет пойти и боится спойлеров - дальше не читайте). И хотелось бы написать - фильм закапан мужской слюной, про которую одна из героинь так персонажу Цыганова и говорит: слюни подбери!

А не скажешь.

Нет там ничего. Слюна не выделяется.

Режиссерские фантазии, похоже, взбадривали его одного.

Во-первых, не скажу за Одессу. Я там не была. Но на жизнь в СССР то, что изображено, не похоже никак. Ну, кроме старых машин на улицах, автоматов там с газводой. Платьев.

Чтобы корреспондент "Известий", которого должны отправить в Бонн (о, сколько должен был провести интриг, выдержать собеседований, партийных и кгбэшных проверок такой счастливчик!) оказался клиническим идиотом?

Прямо накануне финального собеседования пошел на браконьерскую рыбалку, где обычный дяденька палит в рыбохрану из ружья? В те времена?!

Не только втюрился в 15-летнюю соседку (по советским временам - уголовно наказуемое извращение), но и гулял с ней, не скрываясь, и поселил с собой и малолетним сыном в одну каюту?

Да ладно.

Но главное - магии никакой в этой истории нет. Актер Цыганов в разных фильмах уже перележал с самыми красивыми актрисами нашего кино - с одним и тем же скучающе-ленивым выражением лица. Женщины стараются, а он пережидает, когда уже можно закурить. Прямо жалко его.

Вот и здесь. Даже при таком пикантном повороте с педофилией добавить чувства в позиции лежа он не смог. Скучал. А в других позициях, например, на пароходе, попытался выдавить слезу. Слеза не шла. Усилие по ее выдавливанию критики радостно восприняли за появление, наконец, живого чувства у актера.

Но это как перепутать одышку с оргазмом.

От девочки тоже никаких запретных флюидов не исходит. Симпатичная, голоногая. Для режиссера, может, уже достаточно. Для киношного впечатления зрителей - не-а. Вообще все в этом фильме мимо.

Ярмольник в роли папаши похож на засохшую корку того сыра, который он так успешно изображал в молодости. Розанова все силы бросила на изображение еврейского акцента, и он выпирает из ее роли пружиной от матраса. Чувствуя, очевидно, что дело не идет, Тодоровский подбавил клубнички. В своем понимании. Странная сумасшедшая дама со взглядом сексуальной маньячки заманивает девятилетнего мальчика к себе в каюту. Подсовывает ему журнальчики. И вдруг распахивает шторку, появляясь перед ребенком голой.

Что вам сказать.

Если у фильма нет хорошего сценария и хорошего режиссера, его не спасут ни педофилия, ни эксгибиционизм. Да хоть вся съемочная группа быстро распахнет перед экраном плащи.

Это было единственное смешное место в кино, когда заржал весь полупустой зал. Хотя автор рассчитывал на какую-то другую реакцию.

Одесса - Трейлер..Фильм 2019

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