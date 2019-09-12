Одессы пока ещё на всех хватит

Валерий Тодоровский, спа-си-бо. Фильм «Одесса» как по нотам из моего детства... просто плыл в воспоминаниях... здорово, когда человек может себе позволить погрузиться в своё детство, вытащить его из себя, разложить по полочкам и вновь собрать в некое художественное произведение.

Про «Одессу» будет много критики. Ну и пусть их! Потому что это фильм не про их «Одессу», а про «Одессу» нашу. Залитую солнцем, покрытую веселой пылью и мелким песком. С бычками и грязью на лимане. С куриным бульоном и вяло развивающейся на жаре кисеёй. С руганью на идише. С дядей Жорой в самой убогой квартирке во дворе. С быстро взрослеющими и лопающимися от переполнявшей их созидательной жизни тонконогими загорелыми девчонками. С филателистами на аллейке в парке Шевченко.

Да, в 1970 в одесском аэропорту не было багажной ленты. Чемоданы привозили на грузовике, несколько самых здоровых мужиков залезали в кузов и раскидывали поклажу по протянутым рукам. Не было ещё по-моему чешских трамваев. По крайней мере по 5 и 28 маршруту ходила старые, пузатые, дребезжащие. И на перекрёстке можно было их дверь отогнуть и просочиться в вагон. А на последней площадке было большое колесо. Распаренный, усталый ты пробирался к нему, когда ехал с моря, и крутил в разные стороны, словно управлял трамваем.

И столько рыбы на Привозе не было. Я помню полки, забитые скорчившейся в предсмертной агонии ледяной рыбой (сейчас - деликатес). Ледяную везли через всю страну с Дальнего Востока, потому что в Одессе из доступной рыбы оставались только те самые бычки. Ну и святая тюлечка (на биточки).

Но это все мелочи. Тодоровскому удалось показать отпуск в Одессе 70-х глазами 10-летнего мальчишки. Мальчишки, которого не случайно зовут Валера. Вот так запомнилось, наплодилось, со временем ещё и наслоились придумки и случайные образы.

Но это вот так...

Для меня фильм начался с первого такта, когда на заднем плане услышал горлицу. Сколько раз в детстве я просыпался под ее кукование! Даже сначала думал, что это кукушка.

Семья горлиц жила в кроне платана, который своим мощным стволом закрывал мне почти весь вид на Пушкинскую.

Валерий много хотел сказать. Может потому-то в кино где-то есть скороговорка. Ну и на это он имеет право. Успевайте за темпом, додумывайте, покопавшись в своём солнечном, хотя, может быть, и не одесском детстве (хотят что тут? Только посочувствовать можно).

PS. Забавно, смотрел «Одессу» во Владивостоке. Спрятался в кино от наглого, шквального ветра, превращавшего обладателей зонтиков в неудачных последователей Мэри Поппинс. Не очень большой зал был полон. Рядом сидела пара и шепотом комментировала натурные сцены. Я так понял - одесситы. Их и сейчас должно быть много во Владике - многие ребята после водного Института и овиму получали распределение в Дальневосточное пароходство.

PS2. Актеры играют по-разному. Сначала я думал, что проблема в том, что актёры разного уровня мастерства. Потом понял - они тоже каждый играл свою Одессу. А Одесса у каждого своя - и у питерца, и у москвича, и у киевлянина, и у тех, кто свалил в «свой Израиль». Так и что? Одессы пока ещё на всех хватит.

Одесса - Трейлер..Фильм 2019

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Лолита по-одесски

Наталья Барабаш

Нет, ну каждый мужчина, наверное, мечтает поговорить о Лолите. Когда ему сильно за пятьдесят. Вид совсем молоденьких девочек, очевидно, мужчин в этом возрасте как-то бодрит. Подвигает на разные глупости.

Валерия Тодоровского вот подвигнул на фильм "Одесса". (кто хочет пойти и боится спойлеров - дальше не читайте). И хотелось бы написать - фильм закапан мужской слюной, про которую одна из героинь так персонажу Цыганова и говорит: слюни подбери! (подробности)