«Еле отмылась!»: Обнаженная Волочкова обратилась к Собчак

Анастасия Волочкова - любительница традиционных омовений.

Пока Ксения Собчак и Константин Богомолов раскатывали по Москве на свадебном катафалке (да, такой странный вид транспорта выбрала скандальная парочка), балерина Анастасия Волочкова призналась «КП», что весьма приятно провела тот же вечер в своей домашней русской бане, потом в ледяной купели. Красавица призналась, она не жалеет, что отклонила предложение Собчак, которая просила Анастасию исполнить на свадьбе танец умирающего лебедя.

- Вот вам эксклюзивный репортаж из ледяной купели, - обращается к читателям «КП» обнаженная балерина, закрыв свои стройные формы веником. - Отмываюсь от того, от чего могла бы ещё долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар. Желаю всем настоящего счастья и любви. Столько всего я натерпелась за эту ночь...

Все попытки Ксении призвать меня на свадьбу, где с ее стороны без подстав не обошлось бы, увенчались моим отказом. Спасибо моему возлюбленному, который остановил меня от похода на эту вакханалию и трэш.

Молодожены Собчак и Богомолов так и не увидели "Умирающего лебедя" в исполнении Анастасии Волочковой.Фото: Михаил ДЕНИСОВ

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