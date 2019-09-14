2019-09-14T14:57:53+03:00
Звезды

«Настя, держись!»: Киркоров поддержал тяжелобольную Заворотнюк

В семье артиста была похожая беда
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Филипп Киркоров обратился к Анастасии Заворотнюк со словами поддержки.Филипп Киркоров обратился к Анастасии Заворотнюк со словами поддержки.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

48-летняя «прекрасная няня», по слухам, находится в тяжелейшем состоянии в одной из столичных клиник. Говорят, медики несколько месяцев назад диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Говорят, болячка могла развиться на фоне гормональной терапии, которую актриса прошла, чтобы стать в третий раз мамой.

Команда артистки и ее родственники отрицают, что у Насти серьезные проблемы со здоровьем. Но коллеги уже не молчат, поддерживают тяжелобольную Заворотнюк.

-Настя, держись, - написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров, выложив фото с актрисой.

Киркоров, как никто, знает, что такое бороться с этим коварным недугом. Мама артиста Виктория Киркорова - красивая женщина, первый помощник во всех делах сына, умерла, когда ей было всего 57 лет от рака печени.

Виктория ушла из жизни по злейшему року - в день рождения Филиппа.

Попрощаться с ней успела ее приятельница Алла Пугачева, которую Виктория Киркорова попросила присмотреть за ее сыном, стать ему опорой. Алла Борисовна сдержала обещание. Примадонна российской сцены, несмотря на развод с Киркоровым, до сих пор считает Филиппа своим близким другом.

Певец выложил в Instagram фото с Анастасией и пожелал ей сил и мужества. Фото: instagram.com

Певец выложил в Instagram фото с Анастасией и пожелал ей сил и мужества.Фото: instagram.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее сгубило омоложение стволовыми клетками»: продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Андрей Разин держит связь с врачами, которые наблюдают артистку [эксклюзив kp.ru]

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк

У актрисы подозревают одну из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"
РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»
В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Александр Балуев опроверг слухи о госпитализации
МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом под Ярославлем
В ПФР назвали причины уменьшения размера пенсии
ЦРУ рассекретило планы по подготовке голубей-разведчиков
В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек
Трамп объяснил, почему его лицо оранжевое
"Это абсолютно реально": Киев хочет соединить Балтийское и Черное моря
Пушков прокомментировал слова Кучмы о "сговоре" РФ, Франции и Германии
США хотят приобрести порт на севере Греции
Индия хочет наладить производство российских самолетов Ил-114
Число россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза
Электронные сигареты и системы нагревания табака обложат акцизом
Прокуратура Венесуэлы расследует связь Гуайдо с наркобаронами
На нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар
Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Врач оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление
Украинцы переходят с газа на дрова
Глава разведки полиции Канады задержан по обвинению в утечке данных
Трамп рассматривает возможность назначения О'Брайена на пост Болтона
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с самолетом под Жуковским