«Настя, держись!»: Киркоров поддержал тяжелобольную Заворотнюк

48-летняя «прекрасная няня», по слухам, находится в тяжелейшем состоянии в одной из столичных клиник. Говорят, медики несколько месяцев назад диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Говорят, болячка могла развиться на фоне гормональной терапии, которую актриса прошла, чтобы стать в третий раз мамой.

Команда артистки и ее родственники отрицают, что у Насти серьезные проблемы со здоровьем. Но коллеги уже не молчат, поддерживают тяжелобольную Заворотнюк.

-Настя, держись, - написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров, выложив фото с актрисой.

Киркоров, как никто, знает, что такое бороться с этим коварным недугом. Мама артиста Виктория Киркорова - красивая женщина, первый помощник во всех делах сына, умерла, когда ей было всего 57 лет от рака печени.

Виктория ушла из жизни по злейшему року - в день рождения Филиппа.

Попрощаться с ней успела ее приятельница Алла Пугачева, которую Виктория Киркорова попросила присмотреть за ее сыном, стать ему опорой. Алла Борисовна сдержала обещание. Примадонна российской сцены, несмотря на развод с Киркоровым, до сих пор считает Филиппа своим близким другом.

Певец выложил в Instagram фото с Анастасией и пожелал ей сил и мужества.Фото: instagram.com

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