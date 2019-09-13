На новую свадьбу Собчак не взяла сына

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Теперь они официально муж и жена. Меж тем все обратили внимание, что на торжественной церемонии не было единственного сына телеведущей Платона.

Как удалось выяснить, Ксения Собчак перед свадебной церемонией отвезла сына бывшему мужу. Платон находится вдали от праздничной суеты.

mvitorgan Доброе утро!

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке черного цвета, украшенном темно-красными цветами, кольцами и надписью "Пока смерть не разлучит нас". Зрелище, конечно, не для слабонервных. Даже мама Ксюши - Людмила Нарусова, которая привыкла к эпатажным выходкам любимой дочки, была сильно удивлена. Понятное дело, что малыша Платона такая большая и странная машина могла бы напугать.

Юрий Богомолов с супругой Ольгой УльяновойФото: Иван МАКЕЕВ

Стоит отметить, что в ЗАГС прибыли и родители Константина Богомолова - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой. Свекор и свекровь тележурналистки были кратки: "Главное, чтобы они были счастливы. А они счастливы, значит и нам все нравится", - на бегу ответила будущая свекровь, которая приготовила для невесты букет из нежно-розовых роз и лилий.

Людмила НарусоваФото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем сама Собчак активно постит в Инстаграме фотографии. С шести утра. Сначала разместила снимок платиновых браслетов на своем запястье и запястье жениха, потом показала подвенечный наряд в пол с открытой спиной и фатой. И вот недавно опубликовала снимок колец. "Женщина из Грибоедовского ЗАГСа сказала, что мы муж и жена. Мы поверили", - гласит подпись.