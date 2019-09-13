2019-09-13T20:32:47+03:00
Звезды

Собчак приехала на свою свадьбу на карете и в платье за 700 тысяч

Торжество проходит в Музее Москвы
Алина ЧЕРНОВА
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На невесте платье цвета шампань от израильского дизайнера за 700 тысяч рублей. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВНа невесте платье цвета шампань от израильского дизайнера за 700 тысяч рублей. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ
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В памятник столичной архитектуры Музей Москвы на Зубовском бульваре Ксения Собчак и Константин Богомолов спешно перенесли банкет по случаю своей свадьбы. Напомним: ранее планировалось, что торжество на 300 гостей пройдёт в Петровском пассаже.

Жених и невеста прибыли на банкет на карете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жених и невеста прибыли на банкет на каретеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одним из первых приехал Филипп Киркоров.

Под хит короля сцены «Снег» новобрачные исполнили перед гостями первый танец.

Филипп Киркоров прибыл одним из первых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров прибыл одним из первыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потом подоспели Владимир Познер, Константин Эрнст, Яна Рудковская, Глюкоза, Светлана Бондарчук, Дмитрий Маликов, Рената Литвинова. Гостей развлекала песнями Теона Контридзе.

Потом подоспели Владимир Познер, Константин Эрнст, Яна Рудковская и другие звезды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потом подоспели Владимир Познер, Константин Эрнст, Яна Рудковская и другие звездыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жених и невеста прибыли на банкет на карете.

Они уже успели переодеться после венчания. Ксения третий раз за день.

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Самый страстный поцелуй
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На невесте платье цвета шампань от израильского дизайнера за 700 тысяч рублей, на Константине - классический костюм, тоже предоставленный по бартеру спонсорами.

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Самые креативные и счастливые
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На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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