Собчак приехала на свою свадьбу на карете и в платье за 700 тысяч

В памятник столичной архитектуры Музей Москвы на Зубовском бульваре Ксения Собчак и Константин Богомолов спешно перенесли банкет по случаю своей свадьбы. Напомним: ранее планировалось, что торжество на 300 гостей пройдёт в Петровском пассаже.

Жених и невеста прибыли на банкет на каретеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одним из первых приехал Филипп Киркоров.

Под хит короля сцены «Снег» новобрачные исполнили перед гостями первый танец.

Филипп Киркоров прибыл одним из первыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потом подоспели Владимир Познер, Константин Эрнст, Яна Рудковская, Глюкоза, Светлана Бондарчук, Дмитрий Маликов, Рената Литвинова. Гостей развлекала песнями Теона Контридзе.

Потом подоспели Владимир Познер, Константин Эрнст, Яна Рудковская и другие звездыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жених и невеста прибыли на банкет на карете.

Они уже успели переодеться после венчания. Ксения третий раз за день.

rudkovskayaofficial Самый страстный поцелуй

На невесте платье цвета шампань от израильского дизайнера за 700 тысяч рублей, на Константине - классический костюм, тоже предоставленный по бартеру спонсорами.

rudkovskayaofficial Самые креативные и счастливые

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На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час. (подробности)

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