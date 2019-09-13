"Костя взял меня за руку и отвел к Владимиру": Богомолов научил Собчак свадебной традиции

Перед тем как отправиться в ресторан по случаю своей свадьбы, Ксения Собчак и Константин Богомолов, расписавшись в Грибоедовском ЗАГСЕ, поддержали давнюю традицию. Молодые возложили цветы памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в центре Москвы.

"В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Кости, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда»", - написала в блоге Ксения Собчак и разместила серию снимков у бронзового монумента.

Молодожены в свадебных нарядах с букетами алых гвоздик вбежали по каменным ступеням и возложили цветы к памятнику, держась за руки. Ксюша к этому моменту сбросила с себя фату, явив публике свою обнаженную спину.

xenia_sobchak Молодожены возлагают цветы

Отметим, что после возложения цветов Собчак и Богомолов отправились венчаться в церковь. Молодожены сменили наряды. Телеведущая надела более закрытое платье, повязав на голову кокетливый сетчатый платочек. В ее руках вместо гвоздик заняли ландыши. Режиссер сменил пеструю цыганской расцветки сорочку на нежно-голубую и облачился в другой костюм.

Отметим, что в этот важный для себя день Ксения встала ни свет ни заря. Звезда стала размещать в Инстаграме фотографии. Сначала показала снимок платиновых браслетов на своем запястье и запястье жениха, потом продемонстрировала свадебное. Говорят, роскошный наряд стоит полмиллиона. А также опубликовала снимок обручальных колец.

Собчак не была бы собой, если б не шокировала папарацци. Она приехала в ЗАГС в катафалке черного цвета, украшенном темно-красными цветами, кольцами и надписью "Пока смерть не разлучит нас".