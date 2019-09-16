2019-09-16T09:45:32+03:00
Происшествия

МАК пришел к выводу: в самолет "Уральских авиалиний", севший в кукурузном поле, попали птицы

Такие данные содержатся в промежуточном докладе, с которым на днях выступили эксперты [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пилоту удалось посадить пассажирский самолет, на борту которого находились 224 пассажира и семь членов экипажа, на кукурузное поле.Пилоту удалось посадить пассажирский самолет, на борту которого находились 224 пассажира и семь членов экипажа, на кукурузное поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аварийная посадка Airbus A321, который летел из Москвы в Крым, совершенно точно попадет в учебники по авиации. Напомним, пилоту удалось посадить пассажирский самолет, на борту которого находились 224 пассажира и семь членов экипажа, с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Все остались живи и здоровы - чудо, не иначе.

Расследованием причин случившегося занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). На днях эксперты выступили с промежуточным докладом. Первоначальная версия ЧП полностью подтвердилась.

- Причиной отказа обоих двигателей самолета стало попадание в них птиц. Полный текст промежуточного отчета будет опубликован в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе МАК.

В документ вошли полные данные о состоянии А321, подробный анализ полета, описание действий наземных служб, записи переговоров экипажа с диспетчерами и действия пожарных и аварийно-спасательных команд. При этом в нем будут рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский.

- Доклад будет направлен в авиакомпанию «Уральские авиалинии», владельцу самолета - Royal Flight, а также французскому бюро расследования (BEA) - разработчику машины, - сообщили в пресс-службе МАК.

Напомним, 15 августа при взлете самолета А321 компании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, которые в результате этого отказали.

"Всем было страшно", – пассажиры о посадке самолёта в подмосковном Жуковском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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