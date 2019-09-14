МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с самолетом под Жуковским

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-14T07:28:25+03:00

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Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет по расследованию инцидента, который произошел с самолетом Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье 15 августа.

Напомним, что лайнер рейса Москва-Симферополь вынужден был совершить жесткую посадку в кукурузном после скоре после вылета из аэропорта "Жуковский". В момент ЧП на борту находились 226 пассажиром и семеро членов экипажа. Все они выжили.

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ИСТОЧНИК KP.RU