Дарья Мороз рассекретила тайную сестру

Актриса Виктория Исакова 16 лет счастлива замужем за отцом Дарьи Мороз. Звездные супруги тщательно скрывают личную жизнь. Совершенно случайно год назад вся страна узнала о том, что у Юрия Мороза и его молодой жены есть общая дочь. Исакова в одном из интервью внезапно заявила, что уже несколько лет является матерью. Это стало настоящим шоком для поклонников. Мало того что Виктория тайно родила малышку, она первым снимком дочки поделилась, когда девочка заметно подросла. Ни об имени, ни о возрасте ребенка до недавнего времени ничего известно не было.

Виктория Исакова 15 сентября впервые показала лицо наследницы. Девочка, судя по всему, уже ходит в школу. Младшая дочь Юрия Мороза растет красавицей. У нее каштановые кудри, как у мамы, и правильные черты лица.

d_moroz Прекрасные мои огненные девочки!

А 16 сентября Дарья Мороз тоже опубликовала снимок единокровной сестры. "Прекрасные мои огненные девочки!", - лаконично написала она. Но самое интересное, что в хештегах Дарья рассекретила имя сестры. Она сообщила, что ее отец и Виктория Исакова назвали дочь Варварой.

Напомним, Виктория Исакова вышла замуж за кинорежиссера и продюсера Юрия Мороза в 2003 году. Актриса младше супруга на 20 лет. Когда они поженились, то сначала мачеха и падчерица не могли найти общий язык, но после совместных съемок в сериале "Инквизитор", режиссерское кресло в котором занял Юрий Мороз, в семье воцарился мир. Дарья смогла найти общий язык с Викторией.