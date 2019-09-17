2019-09-17T17:57:08+03:00
Звезды

Видео Петра Чернышева из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк

Фигурист был замечен в одной из столичных клиник
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиникФигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Петр Чернышев появился в больнице, где, по слухам, проходит лечение его жена. Анастасия Заворотнюк лежит в реанимации одной из столичных клиник. По некоторым данным, у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии.

Петр Чернышев был замечен в больнице у Анастасии Заворотнюк.

Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, передает Москва 24. Он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку. По слухам, мужчина пришел навестить жену Анастасию Заворотнюк.

Родные и близкие актрисы проводят все время в столичной клинике. Некоторое время назад очевидцы заметили там старшую дочь звезды.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, около полугода назад у актрисы диагностировали подозрение на глиому. Анастасия Завортнюк довольно поздно попала к онкологам. Основные симптомы - головные боли и рвоту по утрам - она долгое время списывала на отравление, стрессы и напряженный график. Когда врачи подтвердили страшный недуг, Анастасии провели химиолучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло.

Лечение актриса решила продолжить за рубежом. Но и там ей не не смогли помочь. Актриса вернулась в Москву. Ее мучили боли, а обезболивающие не помогали, рассказала врачам мама Заворотнюк в июне. Врачи отметили у нее нарушение походки. Это говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. А отеки и полнота были следствием приема гормональных препаратов. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи уже не шло.

Ранее официальный представитель артистки Стас Христов заявил, что ему больше нельзя комментировать ее состояние здоровья. "Мне запрещено давать комментарии", - заявил концертный директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Reuters: Американские военные находятся в боевой готовности после атак в Саудовской Аравии
В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в центре Кабула: погибли 22 человека
Дважды победивший рак мужчина выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе над морем
«Надо включать новые силы»: Лукашенко сообщил, что решить конфликт на Украине без участия США не получится
Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым
У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты