Видео Петра Чернышева из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк

Петр Чернышев появился в больнице, где, по слухам, проходит лечение его жена. Анастасия Заворотнюк лежит в реанимации одной из столичных клиник. По некоторым данным, у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии.

Петр Чернышев был замечен в больнице у Анастасии Заворотнюк.

Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, передает Москва 24. Он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку. По слухам, мужчина пришел навестить жену Анастасию Заворотнюк.

Родные и близкие актрисы проводят все время в столичной клинике. Некоторое время назад очевидцы заметили там старшую дочь звезды.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, около полугода назад у актрисы диагностировали подозрение на глиому. Анастасия Завортнюк довольно поздно попала к онкологам. Основные симптомы - головные боли и рвоту по утрам - она долгое время списывала на отравление, стрессы и напряженный график. Когда врачи подтвердили страшный недуг, Анастасии провели химиолучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло.

Лечение актриса решила продолжить за рубежом. Но и там ей не не смогли помочь. Актриса вернулась в Москву. Ее мучили боли, а обезболивающие не помогали, рассказала врачам мама Заворотнюк в июне. Врачи отметили у нее нарушение походки. Это говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. А отеки и полнота были следствием приема гормональных препаратов. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи уже не шло.

Ранее официальный представитель артистки Стас Христов заявил, что ему больше нельзя комментировать ее состояние здоровья. "Мне запрещено давать комментарии", - заявил концертный директор.