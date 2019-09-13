"Лежит в реанимации под чужой фамилией": врачи пытаются спасти Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из больниц Москвы под чужой фамилией. Врачи диагностировали у звезды сериала "Моя прекрасная няня" четвертую стадию рака мозга. Одним из отягчающих обстоятельств такого недуга является огромное скопление жидкости под корой головного мозга пациента. Специалисты могли бы провести звезде операцию, однако состояние актрисы делает любое вмешательство крайне опасным.

"Вероятно, в этом случае речь может идти о шунтировании. Оно используется при гидроцефалии (водянки головного мозга) для снижения внутричерепного давления и восстановлении нормальной циркуляции спинномозговой жидкости. При операции под кожу от головы до шеи или до живота устанавливается шунтирующая система, которая позволяет выводить излишек скопившейся в желудочках головного мозга жидкости", - рассказал "КП" врач-реаниматолог одной из столичных клиник.

По его словам, такие именитые пациенты, как Анастасия Завротнюк, с большей долей вероятностью лежит в больнице под чужой фамилией. "Ну вы же понимает, для чего это делается. Только узкий круг специалистов знает, кто у них находится. Близкие родственники, конечно же, не хотят увидеть в палате посторонних", - отметил врач.

Специалист также сообщил, что, когда речь идет об отеке мозга, то пациента специально вводят в искусственную кому, чтобы облегчить боль: "Опухоль мешает оттоку жидкости, она давит на стенки и кору головного мозга. Происходит болевой шок".

Напомним, Анастасию Завортнюк доставили в один из московских аэропортов из Европы в неконтактном состоянии. У нее слабо прощупывался пульс, сознание отсутствовало. В клинику ее доставили вертолетом.

Актриса вот уже две недели находится в Москве. Ее состояние делает любое хирургическое вмешательство очень опасным, потому что опухоль дала метастазы не только в мозг, но и в другие органы.

Супруг актрисы Петр Чернышев приостановил участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фигурист находится подле Анастасии.

Буквально недавно "КП" удалось выяснить, что артистка сильно поправилась, еле ходила, а от ее роскошной шевелюры почти ничего не осталось. Поэтому звезде приходилось носить косыночку. Мама Насти постоянно плачет и ходит в храм молиться за здоровье любимой дочери.

В свою очередь, официальный представитель актрисы опроверг новости о ее госпитализации в реанимацию.