«Олигархи скинулись по десяточке»: Выяснилось, сколько Ксения Собчак заработала на свадьбе

300 гостей, три свадебных платья и шикарный банкет в Музее Москвы - так широко в столице не гуляли со времён «жирных» нулевых, когда в российском шоу-бизнесе царила эпоха корпоративов и шальных денег.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела в Москве на прошлой неделе, но до сих пор в центре обсуждения. У фанатов Собчак один вопрос - кто платил за сей праздник жизни? Состоятельная невеста или её далеко не богатый муж.

Напомним, по оценкам генерального директора компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, только на банкет ушло более 16 миллионов рублей.

С учетом количества приглашенных только застолье обошлось в 12 миллионов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-У компании, которая занималась банкетом, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека,- говорил в интервью «КП» промоутер Морозов. - С учетом количества приглашенных только застолье обошлось в 12 миллионов рублей.

Впрочем, говорят, на банкет молодожёны не тратились. Все на бартерной основе им предоставили спонсоры, владеющие элитным кафе.

На сцене царила Светлана Лобода, которая нынче просит за заказники от 70 тысяч евроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда, по словам нашего эксперта Евгения Морозова, Собчак и Богомолову пришлось раскошелиться на украшение зала и его техническую начинку. Все-таки невеста не только угощалась салатиками и элитными винами, но и танцевала для жениха эротический танец, пела. Плюс на сцене царила Светлана Лобода (в дружбе с Собчак артистка не замечена -Ред.), которая нынче просит за заказники от 70 тысяч евро.

- Добавьте еще к этому услуги флориста. Это еще, как минимум, 4 миллиона рублей, - говорит промоутер.

Декорировала зал один из лучших дизайнеров - Лидия Симонова.

Эта дама делала свадьбу внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова (тогда певицу особенно впечатлила арка из цветов, где молодые произнесли клятвы-Ред.) и на ней все званные вечера в доме Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Услуги Симоновой не из дешевых. В среднем за декор свадьбы дизайнер, как говорят светские сплетники, получает около 3-5 миллионов рублей.

За вечер Ксения сменила три платьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По оценкам специалистов, только свадебные наряды Собчак и Богомолова стоили не менее 3 миллионов рублей. За вечер Ксения сменила три платья (известна цена двух нарядов - в загс Собчак поехала в наряде из кружева шантильи за 500 тысяч рублей, а на банкет в платье израильского дизайнера Галии Лахав за 700 тысяч рублей), а Константин два костюма. Говорят, большая часть нарядов пары была предоставлена спонсорами, владельцами крупнейшего торгового комплекса.

Прохоров спонсировал Пугачеву

- Музей Москвы входит в число культурных объектов, которые смело можно назвать лицом столицы, - говорит промоутер Евгений Морозов. - Ни разу не встречал Музей Москвы в списке площадок, которые можно арендовать.

Простым людям там свадьбу не отпраздновать. Но все же, думаю, что бесплатно Собчак в культурном объекте города погулять бы не разрешили. Думаю, цена за аренду Музея Москвы была в пределах 50-60 тысяч евро. Уверен, что договаривались с площадкой Ксения и Константин через своих влиятельных знакомых.

Уверен, что на свою свадьбу пара не только не потратила ни копейки из своего кармана, но и прилично заработала. Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкеты.

Десять лет назад я организовывал банкет после концерта Аллы Пугачевой.

Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкетыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все писали, мол, Примадонна потратила на свой юбилей баснословную сумму. А на самом деле было проще - Михаил Прохоров передал нам через посредников чемодан денег, на эти деньги Алла Борисовна и отгуляла юбилей.

Думаю, что и у Собчак такая же история. На её свадьбе я насчитал, как минимум, пять олигархов. А возможно, их было больше. Ну скинулись ребята, допустим, по 10 миллионов рублей, оплатили свадьбу. Думаете, все на свадьбу пошло? Уверен, что оставшихся денег Ксении ещё хватит на свадебное путешествие и не только.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

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