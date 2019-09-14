Ксения Собчак шокировала эротическим танцем на свадьбе

В Москве проходит жаркая вечеринка по случаю свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодожены, скрепив свой союз в ЗАГСе и повенчавшись в храме, собрали гостей на банкет.

Свадебная вечеринка, вероятно, продлится до утра. Гости Ксении Собчак и Константина Богомолова стали свидетелями их первого поцелуя и трогательного танца. После чего начались экстравагантные выступления.

Так, Ксения в черном купальнике и с красной подвязкой шокировала дорогих гостей эротическим танцем. В окружении полуголых мужчин и мужчин в костюмах монашек телеведущая показала гибкость своего тела. Когда танцоры сбросили с себя мантии, то остались на шпильках, в кожаных штанах и портупеях.

kalvarskiy812 Эротический танец Ксении Собчак

Участники танцевали под знаменитый хит Ирины Аллегровой "Войди в меня, войди в мои сны". При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки. А в конце номера невеста на четвереньках, изображая кошечку, подползла к краю сцены, бросая взгляды в толпу и на камеру..

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались в столичном ЗАГСе, куда приехали на катафалке. Затем молодые обвенчались в церкви. На праздник в честь бракосочетания Ксения и Константин пригласили не только родственников, но и друзей. Всего на мероприятии присутствует около 300 гостей. Влюбленные заранее составили виш-лист. Подарки они заказали роскошные. Самый дешевый "лот" в этом списке - нож для масла за 24 тысячи рублей. А на звание самого "дорого" претендует пуфик за 1,2 миллиона. Все это пригодится молодым для их нового семейного гнездышка. Поговаривают, что они стали обладателями шикарной квартиры в центре Москвы.