2019-09-14T01:26:03+03:00
Звезды

Ксения Собчак шокировала эротическим танцем на свадьбе

Телеведущая в купальнике и с красной подвязкой устроила представление в компании полураздетых мужчин в мантиях и портупеях
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гости Ксении Собчак и Константина Богомолова стали свидетелями их первого поцелуя и трогательного танцаГости Ксении Собчак и Константина Богомолова стали свидетелями их первого поцелуя и трогательного танцаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве проходит жаркая вечеринка по случаю свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодожены, скрепив свой союз в ЗАГСе и повенчавшись в храме, собрали гостей на банкет.

Свадебная вечеринка, вероятно, продлится до утра. Гости Ксении Собчак и Константина Богомолова стали свидетелями их первого поцелуя и трогательного танца. После чего начались экстравагантные выступления.

Так, Ксения в черном купальнике и с красной подвязкой шокировала дорогих гостей эротическим танцем. В окружении полуголых мужчин и мужчин в костюмах монашек телеведущая показала гибкость своего тела. Когда танцоры сбросили с себя мантии, то остались на шпильках, в кожаных штанах и портупеях.

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Эротический танец Ксении Собчак
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Участники танцевали под знаменитый хит Ирины Аллегровой "Войди в меня, войди в мои сны". При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки. А в конце номера невеста на четвереньках, изображая кошечку, подползла к краю сцены, бросая взгляды в толпу и на камеру..

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались в столичном ЗАГСе, куда приехали на катафалке. Затем молодые обвенчались в церкви. На праздник в честь бракосочетания Ксения и Константин пригласили не только родственников, но и друзей. Всего на мероприятии присутствует около 300 гостей. Влюбленные заранее составили виш-лист. Подарки они заказали роскошные. Самый дешевый "лот" в этом списке - нож для масла за 24 тысячи рублей. А на звание самого "дорого" претендует пуфик за 1,2 миллиона. Все это пригодится молодым для их нового семейного гнездышка. Поговаривают, что они стали обладателями шикарной квартиры в центре Москвы.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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